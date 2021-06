Revilla es optimista: "Cantabria saldrá de la crisis antes que otros". Buruaga: "Abandonó el puesto de mando"

El Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se ha mostrado "ilusionado" y "optimista" con el final de la pandemia de coronavirus, el cual ve "más cerca", y con la recuperación económica de la comunidad autónoma y su avance hacia un "futuro seguro, justo y sostenible", un camino para el que ha ofrecido su "mano tendida" al resto de grupos.

"Creo que en una situación tan excepcional y extraordinaria como que vivimos es importante sumar todos los esfuerzos disponibles para lograr cuanto antes el objetivo que doy por hecho que todos compartimos y que no es otro que el de la recuperación", ha afirmado este martes Revilla en su primera intervención en el Debate del Estado de la región que ha comenzado este martes en el Parlamento de Cantabria.

Durante las cerca de dos horas y media de discurso, se han podido escuchar de boca del presidente de forma reiterada palabras como "optimismo" y "esperanzador" cuando se ha referido al futuro de la comunidad autónoma. Así, Revilla ha opinado que Cantabria está "más cerca de superar la pesadilla" de la pandemia gracias al avance de la vacunación y pese a la proliferación de casos de coronavirus en los últimos días en Cantabria, sobre todo entre los jóvenes, ante lo que, según ha dicho, la Consejería de Sanidad tomaría las "medidas oportunas" para intentar frenarlos.

Revilla ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" y "precaución" de los ciudadanos. "No nos arriesguemos de forma innecesaria porque está próxima la solución y sería una pena estropear la situación", ha dicho. El presidente ha indicado que "el gran reto" de los próximos meses será la "desescalada progresiva y prudente" de todas las medidas instauradas, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de respuesta ante posibles brotes.

LLEGA LA RECUPERACIÓN

Además del fin de la pandemia, y también gracias a ello, Revilla ve más cerca la recuperación de Cantabria y prevé que la comunidad autónoma alcance los niveles económicos que había en prepandemia en el segundo trimestre de 2022, "mucho antes" que la media de España, que, según ha indicado, se postergará hasta 2023.

El presidente se ha mostrado "convencido" de que Cantabria puede salir de la crisis "antes" y "en mejores condiciones" que otras autonomías, algo que, según ha dicho, muestran "todos" los indicadores macroeconómicos y de empleo, y además ha afirmado que lo hará con la sanidad, la educación y la economía "reforzadas".

De esta forma, para Revilla la coyuntura de la comunidad es "muy esperanzadora", lo que, según ha dicho, supone, una "auténtica inyección de aliento" después del "sufrimiento" vivido por la pandemia. Y ha señalado que a esa inyección han de contribuir los fondos extraordinarios habilitados por la UE, con los que espera que se puedan financiar proyectos como el polígono industrial y logístico de La Pasiega o el nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), entre otros, y espera que "no haya ningún impedimento" para ello por parte del Gobierno de España después de que hayan sido "elogiados" por el presidente, Pedro Sánchez, y las vicepresidentas Carmen Calvo y Nadia Calviño.

También, a la recuperación de Cantabria contribuirán, según ha dicho, los proyectos que tienen en tramitación una veintena de grandes empresas en Cantabria, por valor de 2.162 millones.

TIENDE LA MANO A LA OPOSICIÓN

Para recorrer ese camino hacia la recuperación, Revilla ha ofrecido su "mano tendida" a todos los grupos de la Cámara (PRC, PP, PSOE, Cs y Vox), de los que, según ha dicho, tuvo el apoyo "en los momentos más duros" de la pandemia, "sobre todo" al principio.

Sin embargo, el presidente ha opinado que, posteriormente, alguno de ellos "ha intentado sacar rédito de la situación". "Me he llegado a preguntar si yo hubiera actuado así y he llegado a la conclusión de que no", ha dicho Revilla, que cree "que se pueden hacer las cosas de otra manera. Mantengo la mano tendida. La prueba es que no he asistido jamás a una situación en la que se hayan consensuado tantas cosas", ha dicho Revilla, que ha defendido que el Gobierno PRC-PSOE, pese a tener mayoría absoluta, ha intentado "aprobar las cosas por consenso", aunque "se les intente acusar de prepotentes".

BURUAGA, DURA CON REVILLA

Por su parte, el PP ha criticado que Miguel Ángel Revilla esté "eufórico" con la situación de la comunidad y "venga con un manojo de brotes verdes" en relación con la crisis provocada por el Covid-19, una actitud frente a la que ha ofrecido su apoyo como "alternativa para salir de este bucle de ineficacia". Los 'populares' han pedido al Ejecutivo PRC-PSOE "prudencia, porque la última vez que algunos vieron brotes verdes arruinaron España", ha dicho la portavoz y presidenta del partido en la región, María José Sáenz de Buruaga.

Tras la intervención del presidente, Sáenz de Buruaga ha dicho que "rebotar el 6% después de haber caído un 8,5% (la cifra en la que se desplomó la economía regional en 2020) no es crecer". Al hilo, ha lamentado que "las vacunas son la noticia del siglo, pero no el milagro para todo", y que el coronavirus ha dejado una "profunda huella" en forma de "destrucción económica, paro y pobreza", habiendo perdido "casi 1.500 empresas", el 6%.

"Optimismo sí, ejercicios de ilusionismo ninguno", ha sentenciado la 'popular', criticando que la "lluvia de anuncios" realizada por Revilla es para "borrar su clamorosa falta de resultados", porque la realidad es que no hay "ni un solo proyecto tangible para transformar la región ni del Gobierno de España ni del Gobierno de Cantabria". "Y ustedes, eufóricos", ha apostillado.

Por ejemplo, se ha preguntado "dónde están" proyectos de campaña como el tren con Bilbao, las minas de zinc o la rehabilitación del túnel de La Engaña, y ha asegurado que la coalición PRC-PSOE "no funciona". Por ello, ha ofrecido el apoyo del PP para "recuperar Cantabria", aunque "no para avalar las políticas del PSOE en contra de Cantabria ni para hacerlos cómplices de la sumisión regionalista a Pedro Sánchez".

"SEÑOR REVILLA, HA FALLADO A CANTABRIA"

En cuanto a la gestión de la pandemia, la 'popular' ha recriminado a Revilla que "en todo momento haya pisado al máximo el acelerador de las restricciones, primero bajo el paraguas de la estrategia nacional y después con su semáforo Covid", y que haya mantenido un "seguidismo absoluto de Madrid y haya querido controlar la pandemia a costa de los hosteleros". Además, ha señalado que el jefe del Ejecutivo "no ha hecho otra cosa que quitarse del medio y culpar a otros" de las decisiones de su Gobierno.

En definitiva, "ha fallado a Cantabria cuando más necesitaba a un presidente. Ha desaparecido del puente de mando", ha sentenciado Sáenz de Buruaga, que ha pedido al presidente que retire el semáforo Covid y que "no estigmatice" a los jóvenes tras el aumento de contagios, sino que se centre en "vacunación y concienciación".

También ha recriminado que "miles de hogares" han perdido al menos un 30% de sus ingresos habituales y frente a ello el Gobierno cerró el 2020 con superavit del 0,51%, 65 millones de euros que "hubieran salvado la vida" a algunos sectores. "El peor año económico para los ciudadanos fue el mejor año presupuestario para Revilla y su Gobierno", ha dicho Sáenz de Buruaga.

En esta línea, ha apuntado que "parece que su única misión es esperar, tramitar las ayudas directas de Madrid y sentarse a esperar el maná de los fondos europeos", porque "iniciativa propia, ninguna".