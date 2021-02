Revilla: "Las comunidades no podemos ser una Torre de Babel en Semana Santa. O abrimos todos o ninguno"

El Presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla ha pedido unidad y coordinación entre el Gobierno de España y las comunidades para afrontar el desconfinamiento en los próximos meses y que España no sea "una torre de Babel" en la apertura de las regiones . "Si abrimos, lo hacemos todos y si no ninguno".

De momento no hay una decisión sobre lo que va a ocurrir en La Semana Santa pero el Presidente lo tiene claro. "Sería un caos si cada uno hace lo que quiere y eso da una malísima imagen. Espero sensatez de todos los presidentes regionales y del Gobierno de España".

Por ahora Cantabria espera que sigan mejorando los datos sanitarios para poder rebajar las restricciones. " Sabemos que las concentraciones de gente traen incrementos de la curva. Vamos bien pero no nos podemos descuidar, la cepa británica está cada vez más presente y es mucho más contagiosa. Hay que estar alerta".

Las nuevas medidas las va a tomar Sanidad y confía que se puedan flexibilizar las duras decisiones que han tomado. Sobre todo en la hostelería. "Sin terrazas hay muchos negocios que no pueden funcionar. Vamos a ver si la evolución va bien y podemos tomar esas medidas" ha insistido.

"Si hay algún municipios con datos peores Sanidad decidirá que hace. El Presidente no toma decisiones en este ámbito. Lo único que tengo capacidad es en el Toque de Queda y la apertura de Cantabria. Pero eso se hará cuando nos involucre a todos una recomendación nacional".

8 de marzo

Por último Revilla se ha referido a los actos del 8 de marzo ya ha dejado claro qeu se opone a que haya manifestaciones en la calle. "Yo no voy a ir a una manifestación aunque esté autorizada, sería una insensatez. Yo fui a la del año pasado y me arrepiento. No es el momento de hacer esas concentraciones y no pasa nada".

El Vicepresidente del Gobierno Pablo Zuloaga también cree que los actos deben de hacerse de forma telemática y no en la calle.