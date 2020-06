Revilla ironiza: "No sé las protestas que habrá en Japón o EE.UU. por las obras de Okuda. A mí me encanta..."

El Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha defendido públicamente la reforma que acometerá el artista santanderino Okuda en el Faro de Ajo. Para ello, tiró de ironía comparando las críticas que han aflorado por parte de asociaciones (como la Plataforma en Defensa de la Bahía (DEBA) y Concejo Abierto) y partidos políticos de la región (Equo Cantabria o Izquierda Unida), con el orgullo que se siente en otros países al contar con obras tan singulares y llamativas: "Todo el mundo puede opinar pero a mí me encanta. El tener a un Okuda, que es una obra emblemática, no sé si habrá habido también protestas de la cantidad de obras de Okuda que hay en Japón, Estados Unidos, Suecia o incluso Moscú... A lo mejor ha habido alguna, pero yo creo que es un signo de identidad de un gran artista cántabro. Aquel faro de blanco, no sé... le gustará a alguien pero yo no creo que tenga ningún atractivo. Cuando se haga la obra de Okuda estoy convencido de que va a ser un atractivo para ese faro y esa finca".

Además, Revilla ha explicado que, más allá de cuestiones cromáticas y artísticas, la reforma supondrá un atractivo turístico por las obras que allí se piensan acometer: "También se va a hacer un parque temático de esculturas, para que se pueda rentabilizar ese espacio. No sé si son 27 hectáreas, y que ahora mismo hay dos vacas ahí paciendo una hierba quemada por el salitre... Si podemos recuperar aquello, y puesto que han llegado a un acuerdo los dos responsables, la Autoridad Portuaria que es el propietario y el Ayuntamiento de Bareyo, a mí me parece que es un activo más y una buena idea. Pero para gustos se hicieron los colores, nunca mejor dicho, y en este caso Okuda es de mucho color”.