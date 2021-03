Revilla: "Hay que evitar estos días aglomeraciones. Tendremos un repunte seguro entre el 1 y el 12 de abril"

El Presidente del Gobierno no está sorprendido por el incremento de la incidencia acumulada este fin de semana donde en Cantabria han repuntado tanto los pacientes en planta como en la UCI de Valdecilla.

"Tenemos la cepa británica con un contagio muy rápido y que genera más ingresos hospitalarios. Hay que aguantar como sea la movilidad estos días. Evitar aglomeraciones porque vamos a tener un repunte seguro entre el 1 y el 12 de abril".

En una entrevista en Cope Cantabria ha hecho un amplio repaso de los temas de actualidad. A pesar del incremento de la incidencia Cantabria sigue teniendo una situación buena en el conjunto de España y no hay presión hospitalaria excesiva.

Ahora preocupa la llegada de la Semana Santa con la movilidad interior y la posible llegada de visitantes de forma irregular que da por hecho. "Hay dobles residencias, hay trucos para venir pero creo que no es excesivo. Decirles que tengan el mismo cuidado que nosotros y que no salgan del círculo familiar".

vacunación clave

El Presidente sigue insistiendo que la vacunación masiva es la llave para recuperar la normalidad a partir del verano. "Es una pena que no lleguen vacunas porque esa es la solución. Ya están vacunados residentes y personal sanitario y desde entonces solo ha habido tres positivos en este colectivo de miles de personas. La vacuna es la solución".

Aunque el ritmo sigue siendo lento espera que se cumplan las previsiones. "Yo me conformaría, el verano es muy largo y mi objetivo es que llegásemos a final de junio con un 60% vacunado. Quedarían solo las personas jóvenes pero que tienen efectos menos graves. Y así tendríamos los hospitales dedicados a la medicina tradicional. Creo que eso lo podremos conseguir", ha reiterado.

Garma Blanca y mina de Reocín

Sobre dos proyectos polémicos como el parque eólico Garma Blanca en los Valles Pasiegos y la reapertura de la mina de zinc también ha dado su opinión. "Todo el mundo tiene derecho a presentar proyectos eólicos pero poner parques en zonas de impacto ambiental no es de recibo. No va a haber nadie que lo apruebe. Estoy convencido que medio ambiente no va a dar ese permiso. En cuanto a la mina la empresa no cumplió los requisitos. Ahora hay 4 empresas que optan a explotar lo que dicen que hay ahí abajo y vamos a aprobar los permisos".