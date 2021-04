Revilla " hay que empezar a abrir España y convivir con el virus"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se ha mostrado partidario de "abrir España" y "convivir" con el virus tras el anuncio del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, de no prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo, aunque considera que deberia haber consultado a las Comunidades Autónomas antes de anunciarlo.

Revilla también se ha mostrado sorprendido de que el 9 de mayo vaya a decaer el estado de alarma y que desde el Ejecutivo central se haya dicho que las autonomías tienen capacidad para tomar medidas "que según sentencias judiciales no" tienen, por lo que espera que antes de esa fecha se haya aclarado qué podrán hacer o no las comunidades.

El presidente cántabro considera que es momento de "convivir" con la covid-19, que, a su juicio, "va a ser cada vez menos virulento" por las vacunas y la llegada del verano.

"La población está muy cansada, esto es muy insoportable. A la pandemia le viene ya la otra de golpe, que es la económica", ha incidido, antes de llamar a que el 9M haya recibido la vacuna la mayor cantidad de personas posibles porque es "la única solución".

En su opinión, seguir con el país "parado" a partir de esa fecha es "insostenible" desde el punto de vista económico, además de que la población "ya no aguanta más".

"La población exige empezar a respirar un poco y la economía a tirar porque si seguimos como ahora las consecuencias económicas van a ser más fatales que la pandemia", ha aseverado.

UNIDAD DE ACTUACIÓN

Revilla ha subrayado que las comunidades autónomas no tienen capacidad para cerrar un territorio ni para imponer un toque de queda. "Salvo que estemos amparados por una legislación superior. El presidente tendrá que aclararlo, a ver si se hace una excepción", ha dicho.

Así, confía en que haya garantías jurídicas porque, como ha apuntado, en los últimos meses se han producido resoluciones judiciales "muy dispares" en territorios similares.

"Espero que esto quede perfectamente solucionado y no estemos al albur de decisiones judiciales que a veces se producen porque no hay una base legal unificada", ha agregado.

Revilla ha apostado así por que todas las comunidades autónomas vayan en la misma dirección. "No podemos ir cada uno por un lado. (...) Es un país plural, pero que en el tema de la sanidad sea tan plural me parece un disparate. Apliquemos normas similares porque si no damos imagen de un país bastante bananero", ha apostillado