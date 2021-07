Revilla: "Hay que decirle a Sanidad que hay medidas alternativas al cierre de los interiores"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha apostado por medidas para controlar la covid "no tan duras" como el cierre del interior de la hostelería que ha fijado la Consejería de Sanidad para 19 municipios con mayor riesgo, y ha considerado que "igual puede haber otras alternativas".



En su discurso en el Día de las Instituciones, que se celebra en Puente San Miguel (Reocín), el presidente ha abogado por "intentar convivir" con el virus que "hay que controlar", pero pensando también en "una economía de la que dependen miles de familias". A su juicio, hay que "ponderar todos los intereses", incluidos los de los sanitarios que transmiten que están "estresados" y "colapsados".



Revilla ha lamentado que el Gobierno ha tenido que tomar decisiones "muy duras" y ha insistido en que en una pandemia Sanidad es el departamento sobre el que recae la "responsabilidad absoluta" de las restricciones que se fijan.



Ha manifestado que entiende que hay "gente extremadamente indignada" tras establecerse el cierre del interior de la hostelería en 19 municipios, una medida adoptada "en un momento de mitad de verano de Cantabria", y ha añadido que, aunque como presidente jamás dejará de acatar las resoluciones, eso no le impide expresar su "disconformidad" y que "pueda apuntar a otro tipo de soluciones".



"A mí me gustaría que esta semana pudiéramos llevar al convencimiento de Sanidad de a lo mejor otro tipo de medidas no tan duras, como ofrecer la imagen a toda España de que el único lugar donde tenemos cerrados los interiores sea Cantabria. Igual puede haber otras alternativas", ha reflexionado.