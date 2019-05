M.A. Revilla:" Si estoy a tope de aquí no me mueve en 4 años nadie"

Miguel Ángel Revilla se ve como ganador de las elecciones regionales y espera tener más de una alternativa para negociar un pacto de Gobierno y no sólo el Psoe." El partido regionalista tendrá posibilidades de optar a una mayoria con varios partidos y no descarto negociar con el PP", ha asegurado. Reconoce que su relacion con Pablo Zuloaga no es la mejor después de que le llamase viejo decrépito. " Es algo que dolió mucho dentro del partido y yo no admito los insultos".

Muchos dudan de que pueda terminar una nueva legislatura pero tiene fuerzas y" si estoy a tope de aquí no me mueve en 4 años nadie", insiste. " Tengo todavía fuerzas, ilusión y muchos proyectos en la cabeza como una gran centro de investigación realcionado con la sanidad, la llegada del Ave desde Madrid y a Bilbao donde vamos a contar con el apoyo del PNV, y el polígono de la Pasiega ".

Por último ha reafirmado que solo apoyará la investidura de Pedro Sánchez en el congreso si se ratifica por escrito la puesta en marchas de todos esos proyectos que son fundamentales para la región.