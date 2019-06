Revilla elegido Presidente por cuarta vez

El candidato del PRC Miguel Ángel Revilla ha sido investido este jueves presidente de Cantabria por cuarta vez en virtud del acuerdo entre su partido y el PSOE y con el rechazo de PP y Ciudadanos y la abstención de Vox.

El regionalista ha sido proclamado jefe del Ejecutivo con 21 votos a favor, los que suman PRC (14) y PSOE (7); 12 en contra (los 9 del PP y los 3 de Cs), y las dos abstenciones de los diputados de Vox.

De esta forma se convierte por cuarta vez en Presidente de la Comunidad Autónoma gracias siempre al acuerdo de gobierno con el Psoe. Revilla fue presidente del 2003 al 2011, líder de la oposición del 2011 al 2015 con el ejecutivo del Partido Popular y volvió a gobernar en la legislatura de 2015 a 2019. Ahora tendrá 4 años más por delante aunque por primera vez liderará el gobierno como el partido más votado de la región.

debate

El PP lanzó un "no, alto y claro" a la investidura del regionalista Miguel Ángel Revilla como presidente de Cantabria porque considera que la cuarta coalición PRC-PSOE va a ser un "polvorín político" y un "gravísimo error para Cantabria" que va a traer "otros cuatro años de pérdida de oportunidades" para la comunidad.

"Así que no es no, señor Revilla. Así no", ha afirmado la presidenta del PP de Cantabria y portavoz del grupo parlamentario popular, María José Sáenz de Buruaga, quien ha opinado que "ninguna" de las tres coaliciones de PRC y PSOE han sido buenas para Cantabria. "Estamos convencidos de que, como las mismas causas suelen producir los mismos efectos, ésta tampoco lo será", ha añadido.

En su intervención en la segunda sesión del pleno de investidura, Sáenz de Buruaga ha criticado que el PRC haya optado de nuevo como socio de Gobierno al PSOE, en lugar de a un PP que --ha dicho-- ha tenido "plena disposición negociadora con un programa de gobierno en la mano" y con intención de aportar "estabilidad y cambio para Cantabria", algo que "no garantiza" el cuarto bipartito entre regionalistas y socialistas.

Cs se ha comprometido a hacer una "oposición firme, pero serena", "contundente, pero con todo el respeto y la educación" que defenderá sus posiciones pero pondrá "por delante" el "supremo interés de Cantabria".

Así lo ha avanzado este jueves, en la segunda sesión del pleno de investidura, el portavoz de Cs, Félix Álvarez, que ha expuesto los "numerosos motivos" por los que su grupo, con tres diputados en el Parlamento de Cantabria, no apoyará que Revilla vuelva a ser proclamado presidente.

Entre estos motivos, ha citado el apoyo comprometido por el PRC a la investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno central, un Ejecutivo que, a juicio de Cs, "va a ser nefasto" para España y para Cantabria.