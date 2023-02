Revilla dice que "pone la mano en el fuego por Gochicoa"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha dicho este viernes que "pone la mano en el fuego" por el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, tras conocerse presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de carreteras de ese departamento con un funcionario detenido, y ha defendido el "ejemplar" trabajo de los trabajadores públicos de la región.



"A veces se pregunta:¿Usted pone la mano en el fuego por alguien? Pues por este consejero desde luego que sí, igual que por mí. O sea, pongo las dos. Es un hombre honesto y trabajador y el mayor disgusto se lo lleva él", ha afirmado Revilla a preguntas de los periodistas después de participar en un acto en Orejo para inaugurar las obras de mejora de la carretera CA-420, junto al consejero de Obras Públicas.



Antes, en su intervención en el acto, el presidente cántabro ya había defendido el trabajo del consejero, de los funcionarios y de los empresarios de la región, al haber algunas empresas cántabras supuestamente implicadas en esos presuntos contratos irregulares. "Un funcionario no puede manchar al resto de funcionarios y tres empresarios no pueden manchar a todos los empresarios de Cantabria", ha recalcado.



Después, en un encuentro con periodistas ha insistido en esa defensa de los 25.000 funcionarios que dependen del Gobierno de Cantabria y, en el caso de los de Obras Públicas, ha recordado que han participado en la construcción de 2.500 kilómetros de carreteras para convertir la red autonómica "en la mejor de España".



Ha subrayado, además, que el Ejecutivo cántabro está deseando saber qué ha ocurrido una vez que se levante el secreto de sumario, para presentarse como acusación particular al estar perjudicado. "Estamos abrumados y dolidos", ha reconocido.



Y ha apuntado que, aunque en principio las presuntas irregularidades parecen implicar solo a un alto funcionario de la Consejería de Obras Públicas, se comprobará "a ver si hay alguna persona más", aunque no cree que sea así, descartando que haya algún político involucrado.



El presidente cántabro ha pedido también que se actúe con "diligencia, dureza y ejemplaridad" porque, según ha incidido, el que roba dinero público "es más que un delincuente porque está robando a todos". "Que se depure al culpable, a las empresas que hayan podido sobornar a un funcionario y seguimos adelante como hemos hecho hoy inaugurando carreteras y obras", ha resumido Miguel Ángel Revilla