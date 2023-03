Revilla declara este lunes ante la Fiscalía por la llamada que recibió de la Delegada del Gobierno

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, declarará este lunes como testigo ante la Fiscalía por la llamada de la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, durante la mañana en la que se registró la Consejería de Obras Públicas y fueron detenidas ocho personas por presuntos amaños en contratos de carreteras.



Así lo ha señalado el presidente cántabro este domingo durante la comida homenaje de su partido, el PRC, al consejero del área, José Luis Gochicoa, que dejó su cargo el pasado viernes por este presunto caso de corrupción, por el que un funcionario del departamento de Obras Públicas permanece en prisión preventiva.



Ciudadanos denunció a principios de esta semana ante la Fiscalía esta llamada, que consideró, fue un "chivatazo" de la operación en la que se registraron, además de la sede de la Consejería, varios domicilios particulares y empresas.



Además de ese registro, también se produjeron otros ocho en empresas y domicilios particulares y se detuvo al jefe del servicio de carreteras de Cantabria (supuesto cabecilla), a su esposa, a sus dos hijas en Madrid, y a cuatro empresarios. Todos ellos, excepto el funcionario, están en libertad con cargos.



El propio presidente de Cantabria en rueda de prensa afirmó que la delegada le llamó a las 7:20 horas, cuando se estaba afeitando, mientras que la delegada señaló que esa llamada se produjo a las 7:43 horas, cuando la Consejería estaba ya rodeada.



Horas después, en su comparecencia en el Parlamento, el presidente dijo que cuando recibió la llamada, la policía ya estaba en Obras Públicas y el edificio estaba "rodeado".



Durante su discurso en este acto, en el que ha defendido la limpieza de su partido (PRC) y la del ex consejero, Revilla ha dicho que esa llamada se produjo a las 7:30 horas.



"Hay querellas de que la delegada del Gobierno ha cometido un delito porque me dijo que estaban asaltando la Consejería de Obras Públicas", ha explicado el presidente cántabro, que ha razonado que "es lo que tiene que hacer" porque "cuando se entra en una casa hay que avisar al dueño".



"Al parecer me han dado una información privilegiada para que los culpables pudieran hacer algún tipo de desmán", ha ironizado Revilla, quien ha insistido en que la sede del departamento "ya estaba rodeada".



Revilla ha detallado, ante cerca de mil miembros de su partido, que en esa llamada Quiñones le dijo que la Consejería estaba acordonada y que había detenidos, entre ellos un funcionario.



Por este motivo, Ciudadanos ha planteado ante el Congreso la comparecencia, en comisión, de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y de la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones.



Por su parte, el PP ha pedido también la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien pide que aclare si hubo un "chivatazo" al presidente de Cantabria.