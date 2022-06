Revilla: "si se arregla el panorama, Cantabria tiene un futuro extraordinario"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado este miércoles durante el Debate de Estado de la Región que, si se "arregla" el panorama internacional, la comunidad autónoma tiene "un futuro extraordinario".



Revilla ha ofrecido un discurso al Parlamento de dos horas y media, marcadas por el "optimismo", con datos que ve "objetivos e incuestionables" de que la comunidad marcha bien y con previsiones económicas que apuntan a una recuperación más rápida de los niveles previos a la pandemia que la media española.



"Pido perdón por lo que me he extendido, pero tengo que dar cuenta de lo mucho que hemos hecho. Hemos trabajado mucho, muy duramente, en las peores condiciones que alguien pueda imaginarse. Yo esto no se lo deseo a nadie, menos que me haya tocado a mis años después de años de crecimiento económico. Ha sido tremendo y lo hemos hecho muy bien", ha explicado.



El jefe del Gobierno ha valorado que la economía regional crece "a buen ritmo" y que 25 empresas cántabras trabajan en proyectos muy importantes, con una inversión prevista que alcanza los 2.300 millones de euros. "No les digamos ahora que se equivocan y que cómo se les ocurre venir a Cantabria", ha defendido Revilla.



A su juicio, estas compañías deciden invertir en Cantabria porque saben "que es una región de presente y de futuro".



Además, ha destacado que el Estado de Bienestar se ha reforzado gracias a los fondos europeos y que la sociedad está más atendida, sin que la pandemia haya hecho "más estragos". "Porque hemos estado a la altura de las circunstancias para atender a quienes más lo necesitan", ha insistido.



Y ha reivindicado que la Sanidad cántabra "es un emblema y está dotada de los mejores medios".



Hasta los últimos minutos de su discurso no se ha referido Revilla a uno de los proyectos de legislatura, la protonterapia, que "ya está en marcha". "Vamos a dejar una Sanidad de élite en España y de referencia", ha incidido.



También en materia sanitaria, ha señalado que "ya sólo queda una partidita" de la deuda de las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, que espera "que venga este año".



De momento, Cantabria ha recibido 66 millones de euros de la deuda de Valdecilla, con otros 22 en camino, y a falta de 33 millones que el presidente confía en que lleguen con los Presupuestos del Estado de 2023.



El Estado también ha abonado más de 62 millones de euros correspondientes al IVA de 2017. "Nos lo habían limpiado de mala manera", ha añadido Revilla.



Y ha resaltado que las obras del tren a Madrid ya tienen "máquinas y plazos", y el tren a Bilbao avanza con su estudio informativo, aunque no avancen al ritmo que a él le gustaría, entre otras actuaciones que ha repasado durante su discurso.



"Naturalmente que me gustaría que todo fuera más rápido, pero este Gobierno ha sido reivindicativo y la prueba es que, a pesar de la lealtad mucho mayor del socio de gobierno (PSOE) con el Gobierno de España, ha sido un Gobierno solidario en reivindicaciones que han sido muy exigentes con Madrid", ha opinado.



Los avances en la construcción del Museo de Prehistoria y Arqueología, del área logística de La Pasiega y de la unidad de protonterapia para Valdecilla, que el Ejecutivo nunca ha ocultado que son los grandes proyectos de la legislatura, son el fruto de "mover muchos papeles y muchas llamadas", ha afirmado Revilla, quien ha defendido "orgulloso" que su Consejo de Gobierno "mete muchas horas".



"Y tenemos un año por delante para culminar todo esto. Lo único que pido es que se arregle el panorama internacional porque, si se arregla, veo un futuro extraordinario para Cantabria y para España, pero más para Cantabria", ha asegurado Revilla.



El jefe del Ejecutivo ha sostenido que Cantabria es una región con un clima "inusual", en el que llueve a pesar del cambio climático, lo que cree que se valora, y es "tranquila, está bien comunicada y tiene un Gobierno serio y previsible".



Esas han sido las últimas palabras de Revilla, que han dado paso a las del presidente del Parlamento, Joaquín Gómez, quien ha emplazado a los diputados a reanudar el pleno a las 16.30 horas.