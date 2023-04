Resumen en vídeo del Burgos 2-1 Racing. Los cántabros mueren en la orilla tras tirar 60 minutos a la basura

El Racing enlazó en El Plantío su segunda derrota consecutiva y podría ver su ventaja con el descenso reducida a la mínima expresión, un solo punto, al término de la jornada 34 de la Liga Smartbank. Para ello, la Ponferradina debería ganar en el Anxo Carro al Lugo. Pero lo más preocupante del equipo cántabro es que no se le ve intenso ni concentrado en la mayor parte de los últimos partidos. ¿De qué sirve mirar de reojo los resultados de los rivales directos si eres incapaz de aprovechar tus mejores ocasiones de gol? De nuevo Jorge Pombo falló un penalti, el segundo consecutivo en 7 días... Si la semana pasada fue en casa ante el Levante, este sábado fue en Burgos a los 5 minutos.

Es cierto que, para ser justo, el Racing comenzó el encuentro bien, dominador. Los 1.500 animosos racinguistas en las gradas burgalesas disfrutaban de la presión arriba verdiblanca, que daba sus frutos para meter algo de dudas a los jugadores del Burgos en salida de balón. Pero fue en una acción a balón parado cuando llegó la ocasión más clara para el Racing: Bien pronto, a los cuatro minutos, Curro calcula mal un envío al área situado detrás del atacante verdiblanco, y seguramente sin querer saca el codo a pasear para desviar el envío al área, una 'zamorana' en toda regla que el VAR hizo revisar al árbitro principal, Quintero González, al que se le había escapado la acción dentro del área. Penalti que se encargó de disparar Pombo, directamente fuera a la derecha de Caro.

LA NADA MÁS ABSOLUTA:

En el minuto 10 Baturina chutó desviado al palo corto de Caro tras un balón metido al espacio dentro del área, y a partir de ahí el Burgos aprendió a hacer daño a la zaga verdiblanca; balones directos cruzados a ambas bandas, que poco a poco hicieron recular al Racing a su propio campo. Solo una jugada aislada en el minuto 36, una falta lateral de Íñigo Vicente cuyo rechace lo remató mordido Aldasoro a las manos de Caro, fue lo único reseñable del Racing en materia ofensiva hasta el descanso.

Los minutos pasaban, el Racing llegaba tarde a todos los balones divididos, menos contundente que su rival, y cuando todo hacía indicar que se iba a llegar al intermedio entre bostezo y bostezo con el 0-0, Mumo se inventó un golazo con el exterior de su pie derecho al borde del área tras un despeje fallido de Dani al centro, pillando también muy metidos en área propia a los pivotes Íñigo y Aldasoro.

El golpe en el mentón lo acusó el Racing, que estuvo a punto de tirar la toalla un minuto después tras una buena jugada de Valcarce, que tiró un caño para chutar luego fuerte pero centrado, que despejó Parera como pudo.

BLANDOS EN DEFENSA:

La segunda parte comenzó, de forma inesperada, sin cambios en el Racing. A José Alberto no le pareció ver una mala versión de su equipo como para no hacer un par de modificaciones, que tuvieron que esperar al minuto 60, cuando la ventaja era ya casi insalvable. Y es que a los 5 minutos de la reanudación Curro se sacó una volea cruzada perfecta dentro del área (muy solo, sin marca defensiva) tras una acción de Valcarce en banda izquierda, donde un muy blando y contemplativo Dani Fernández apenas hizo oposición al centro al área.

La sensación de impotencia era evidente; el Racing perdía 2-0 tras dos zarpazos del Burgos, que siempre estuvo más metido en partido, más maduro y más efectivo. Las que tuvo las enchufó; el Racing, como casi siempre, no.

En el minuto 60 entraron al campo Yeray y Juergen por Pombo y Aldasoro. Y en el 69 Peque y Matheus por Baturina y un lesionado Sangalli. No hubo reacción; daba igual. Se podía jugar 90 ó 900 minutos que no había pinta de que el Racing pudiera marcar.

GOL Y REACCIÓN:

Pero como esto es fútbol y en cualquier chispazo se puede desencadenar la tormenta perfecta, en el minuto 76 una falta directa deJuergen (con ayudita de Caro que da el paso a la izquierda cuando no debía...) suponía el 2-1, que daba ánimos renovados al Racing y sembraba de dudas al Burgos, que se encargó de romper el ritmo del partido todo lo que pudo ante el empuje racinguista.

Hubo un par de balones colgados con peligro, remates verdiblancos que inquietaron a Caro, pero la más clara la tuvo Matheus en el minuto 88 tras la mejor acción ofensiva del Racing, culminada por un excelente envío al corazón del área pequeña desde la banda derecha de Dani Fernández. Cuando lo más fácil era empujarla a la red, el brasileño cabeceó al centro ante un vencido Caro que seguramente no esperaba un remate tan inocente.

Otra bala perdida, otro penalti fallado (solo ha marcado 2 de 6 lanzados), y otro partido sin puntuar (2 puntos sumados de los últimos 12) que podrían hacer que se enciendan las luces de alarma en el equipo. Los que no fallaron fueron los racinguistas desplazados a El Plantío, que despidió a sus jugadores con gritos de ánimo al final del partido.





JOSÉ ALBERTO: "ME VOY ENFADADO..."

El entrenador del Racing José Alberto fue muy claro y crítico en sala de prensa:

"Del minuto 20 al descanso el Burgos fue mejor; tampoco entramos bien al segundo tiempo... No nos da regalando 45 minutos, tenemos que hacerlo bien los 90. Necesitamos ser más agresivos, más verticales, más valientes... tenemos que ser nosotros, llegar con más jugadores al área, si no es imposible... Pico y pala. Por eso estoy enfadado, porque hemos regalado y no podemos regalar. Y por la gente que ha venido aquí, el esfuerzo que han hecho para animarnos... Insisto, no podemos conceder, en 45 minutos desaparecemos y permitimos; en esta categoría si das ventaja al rival te machaca..."

