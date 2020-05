Reñones: "Tenemos fecha de caducidad; quizá tras 12 años uno se cansa de ver la misma cara o el mismo mensaje"

Este viernes 8 de mayo, el entrenador del Liberbank Cantabria Sinfín Rodrigo Reñones fue entrevistado por Jaime del Olmo en Cope Cantabria, 24 horas después de que el CDE Sinfín comunicara públicamente que decide no renovar su contrato y poner fin a 12 años de relación (3 como jugador y otros 9 como técnico). No sabe las razones por las que la directiva ha optado por ese camino, aunque tampoco las ha preguntado. Rodrigo, un año más, deja a su equipo en la Liga ASOBAL, la máxima competición nacional de balonmano.

Puedes escuchar la entrevista completa pinchando debajo de la fotografía .

¿Cómo estás?

Bueno, estoy bien. Es una decisión que a mí no me queda más remedio que aceptar y respetar. Al final en este club se establecen contratos anuales, en el momento que yo acabo la temporada hay dos opciones; que me ofrezcan seguir como han hecho estos últimos años, o que prescindan de mi trabajo y me digan que no quieren que siga. Se ha dado esta segunda circunstancia, forma parte de mi trabajo, y mucho más como entrenador. Es muy difícil encontrar a alguno que esté muchos, muchos años, independientemente de los resultados porque la gente también de alguna manera se cansa del mensaje, de ver la misma cara y escuchar a veces lo mismo.

Esa puede ser la clave, porque preguntando al club, no hay un argumento de mucho peso para tomar la decisión. ¿Qué razón te han dado a ti?

A mí no me han dado ninguna. Las razones se las tendrás que pedir al presidente, que es el que ha tomado la decisión. No me han dado ningún argumento, pero tampoco lo he pedido porque tampoco lo necesito. Insisto, forma parte de mi trabajo, y no me queda otra que irme para mi casa con la cabeza siempre muy alta después del trabajo que hemos podido hacer, con mejor o peor resultado a veces, pero en cualquier caso con mucha honradez.

¿Quizá es algo económico?

No. Desde luego si es por alguna razón no será por el tema económico. Nunca he discutido por eso, nunca he pedido más dinero, nunca me he movido por eso, no es una de mis prioridades. Soy una persona leal y comprometida con lo que hago, en este caso creo que hay otras prioridades al dinero. Insisto, las razones las tendrá que dar el presidente porque yo no las sé.

¿Pero te ha pillado por sorpresa como a todos, o ha habido alguna tirantez durante la temporada?

Al final las relaciones largas tienen altibajos; es verdad que este año puede haber habido alguno mayor que en otras temporadas, pero en cualquier caso es normal que cuando uno está trabajando 12 años con las mismas personas pueda haber momentos buenos y malos. En este caso ha llegado este año, como pudiera haber llegado el pasado o el siguiente. Un entrenador siempre tiene fecha de caducidad y la mía ha llegado esta temporada, y si no a lo mejor hubiera sido en la siguiente.

¿Puede haber, por decirlo de alguna manera, un ataque de cuernos de la directiva por compaginar tu trabajo con el de Seleccionador Junior de España?

No lo creo. Si así fuera sería una estupidez absoluta; yo compagino esa tarea porque creo que es algo bueno para el club, que se ve reflejado en mi trabajo; si a mí me van bien las cosas, al club también le irá bien. Además, las tareas que desempeño como seleccionador en ningún caso hacen qe no pueda desarrollarlas en el club. Incluso las semanas que yo estoy concentrado con la Selección, dejo todos los entrenamientos del club preparados para que se puedan hacer con normalidad. No creo que sea una de las razones.

Tras 12 años siendo jugador y luego entrenador del Sinfín, ¿qué condiciones debe tener el nuevo técnico, o qué se va a encontrar en el club?

Lo primero que tienen que tener claro es la plantilla. La situación que se está viviendo, no solo aquí sino en todos los clubes de España, es de una incertidumbre absoluta respecto al presupuesto que puede haber el próximo año. Eso condiciona claramente a la hora de hacer fichajes. Lo que creo es que se tendrán que mover muy rápido porque si no va a tener jugadores que igual no alcanzan al nivel suficiente como para competir en la Liga ASOBAL. Seguro que el responsable deportivo que siempre, siempre, siempre ha hecho muy bien las cosas pues lo vuelva a hacer bien y le dé al entrenador los jugadores que necesita.

¿Y ahora qué vas a hacer, estás buscando algo, te tomarás un año sabático tras 30 años consecutivos siendo jugador y luego entrenador?

Estoy trabajando con la Federación Española, en cualquier cometido que me pida. También estamos con un programa de tecnificación de jóvenes, dependiente de la Consejería de Educación y Deporte... Estamos ocupados, no vamos a estar en casa tumbados. Estoy activo y vamos a ver, con todas estas circunstancias, si en el futuro puede haber alguna opción de equipo donde podamos ir.

¿Te vas a sentir raro este verano y otoño sin estar en el día a día con los jugadores?

Seguro, seguro. Como decías, llevo muchos años y a veces un parón se agradece para poder ir a pasear por el Sardinero tranquilo sin que nadie me insulte (risas). A medida que pase el año seguramente esa rutina del día a día, de ir a entrenar cada tarde, los partidos, ver vídeos, hacer montajes y todo eso. Pero insisto, al final las circunstancias hay que aceptarlas tal cual vienen.