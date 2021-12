Reinhard Wallmann: "No podemos limitar derechos fundamentales. Sí recomiendo reducir las reuniones familiares"

Sanidad ha decidido no poner restricciones a las reuniones familiares de cara a las celebraciones de Navidad por la dificultades legales que supone. El director de Salud Pública Reinhard Wallmann sí ha reconocido en Cope que medidas como el toque de queda sería interesante pero es muy diffícil de aplicar. “Se trata de un derecho fundamental, que requiere el visto bueno del TSJC y eso es muy difícil de conseguir. Desde luego la recomendación la doy, hay que evitar reuniones familiares”.

Wallman ha confirmado que Cantabria ha mantenido encuentros con otras comunidades del norte de España para consensuar medidas comunes y aplicará las que ya tiene recogidas en la norma aprobada el pasado 3 de diciembre a través del semáforo. El uso del certificado covid, la limitación de aforos y el medidor de CO2 son las que se contemplan. Sin embargo las restricciones son menos duras que meses atrás.

"No hemos restringido otras actividades como carreras, o actividades culturales en interiores porque hay que tener una visión de conjunto. Los contagios al aire libre son más difíciles. Por eso permitimos la celebracion de carreras populares".

Sexta ola

El director de Salud Pública reconoce que todavía queda por delante tiempo para superar la sexta ola." El pico se producirá en enero pero los datos que teníamos hasta ahora no valen. Es una situación desconocida por el número de contagios. Hemos batido récords de positivos, incidencia o pruebas que hacemos al día", ha indicado.

"Es un ola diferente, pero no sabemos si es más peligrosa. Dependerá de la gravedad que acabe generando en los pacientes. Empezamos a tener datos pero hay mucha incertidumbre. Las evidencias son que la ómicron no es una cepa tan grave. Según lo que ha pasado en otros países de Europa la incidencia se dispara y crece el impacto en hospitales. Sin embargo en otros la hospitalización es más baja. Su comportamiento todavía no es uniforme. Yo creo que la ola va a ser menos severa y lo probable es que pasen infecciones leves", ha terminado.