Regla del 1 en las residencias de mayores

Las residencias de mayores de Cantabria aplican ya medidas de control en los centros para evitar la entrada del coronaviros en las residencias. Medidas de higiene, como lavarse las manos al entrar y salir del centro, poner dispensadores de gel hidroalcohólico y recomendar que si ha habido personas que hayan estado en contacto con otras personas contagiadas o que porvengan de lugares de riesgo que no entren o visiten el centro.

“Pero además, en vista de como está evolucionando la enfermedad,estas medidas se han reforzado con el objetivo de evitar la entrada del virus en todos los centros de la FED”. Para ello, se ha establecido una única estancia como punto de visitas, se ha establecido un horario de visitas bien por la mañana o por la tarde y se reduce a un visitante por residente el número de entradas.

Según cuenta en La Tarde en Cantabría Gema Díaz Domínguez, miembro de la Junta Directiva de la Federación Empresarial de la Dependencia, el día a día de momento es normal. “ El coronavirus no deja de ser un tema de conversación pero lo que no hay es alarma. El objetivo es evitar que entre el virus. En las residencias de momento no hay ningún caso de coronavirus asi que si entra, alguien lo ha metido de la calle”.

La respuesta de los familiares también ha sido muy positiva. Son conscientes de que estamos cuidando a sus familiares, asegura Gema Díaz.

Estas medidas, según la directiva de la FED, se aplicarán durante 15 días vinculadas a la evolución de la enfermedad “si la situación fuera remitiendo se volvería a la normalidad” pero “ si la situación empeorara plantearíamos a la Consejería y valorar el cierre de las residencias a visitantes. No deja de ser un planteamiento a futuro y que además habria que hacerlo de forma coordinada”.