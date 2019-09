Regino Mateo: "Me despiden del Palacio por apoyar a Díaz Tezanos en el congreso del Psoe"

El ex director de programación del Palacio de Festivales Regino Mateo ha asegurado hoy en COPE que su despido se debe a razones políticas y no profesionales. Mateo ha asegurado que el consejero Pablo Zuloaga prescinde de él por haber apoyado a Eva Díaz Tezanos en el congreso regional del Psoe. “ Zuloaga me dijo que no contaba conmigo, pero no me ha dado ninguna razón. Todos sabemos como funciona el mundo de la política y de los partidos. Yo creo que dentro de los partidos hay familias y grupos y los demás también pueden elegir cosas distintas a las tuyas. Tomé la decisión de apoyar a Eva Díaz Tezanos y no ganó. Yo continué trabajando dedicándome a mi trabajo y lejos de la vida del partido. Pero a partir de ahí el que gana tiene que saber hacerlo y se anuló a la parte crítica”.

El ex director cree que en este tiempo se ha hecho un buen trabajo al frente del Palacio. “Hace cuatro años afronté este reto y creo que hemos dejado un buen pabellón, sin escándalos, lo que demuestra que hay una normalidad de funcionamiento que es buena. Asumí una responsabilidad y en datos se ve que ha subido el público, los abonos, los ingresos, los espectáculos y me voy muy contento. A estas funciones tienes que llegar con tu equipaje y marcharte con la misma tranquilidad. Ojalá a partir de ahora salga todo bien”, ha asegurado.

Lo más soprendente es que su cese llegó el día después de presentar la programación para los próximos cuatro meses aunque reconoce que ahí ya veía que no iba a continuar. “Ese día ya estaba hecho todo. Es extraño hacer la presentación de la programación y que casí todo el mundo menos tú sabe que no vas a seguir. Las formas son raras en las administraciones públicas y la decisión estaba ya tomada. El consejero no vino a la presentación”.

Por último, ha vuelto a mostrarse crítico con el funcionamiento de algunos organismos públicos que deberían de estar al margen de las dinámicas políticas. “Hay determinadas funciones públicas que deberían de estar fuera de los cambios políticos. Y el programador del Palacio debería de ser uno de ellos. Habría que buscar una fórmula que estabilizase estos cargos y que las programaciones fluyan” ha concluido.