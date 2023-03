El PP recuerda que el cese del subdirector se produce tras afirmar Revilla que no había nadie más implicado

La presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, ha afirmado hoy que el cese del subdirector de Obras Públicas tras conocerse que aparece en las investigaciones por la presunta trama de corrupción en este departamento, suena a tomadura de pelo si no se tratara de un asunto tan serio, pues se produce después de que el presidente Revilla afirmara que se había leído el sumario de arriba a abajo y que todos estaban limpios y no había nadie más.

“Es de camarote de los hermanos Marx”, ha afirmado la presidenta sobre la evolución de este caso, durante su intervención en un acto en Astillero. “Toda una semana leyendo un sumario y nadie se había enterado de que el subdirector aparecía en las investigaciones”, ha remarcado Buruaga, quien ha recordado que ahora el consejero dimitido, pero que todavía es consejero, tiene que cesar al subdirector implicado.

La presidenta ha lamentado también que después de lo ocurrido sobre un caso en el que aún no se conoce la magnitud del robo a los contribuyentes, los cántabros tengan que oír al PRC decir que el consejero de Obras Públicas es el mejor.

“Le montan una trama de corrupción delante de sus narices, roban millones de euros de los contribuyentes cántabros delante de sus narices, no se entera de nada y el PRC le monta un homenaje”, ha afirmado la presidenta, quien lo ha calificado de disparate total y propio de un partido que se cree que los ciudadanos no se enteran de nada y que no le va a pasar factura nada”. “Es incomprensible, imposible de entender para cualquier cántabro con dos dedos de frente al que le preguntes”, ha concluido.