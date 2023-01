La tecnología se ha convertido en la gran protagonista de la Navidad. Los regalos digitales y tecnológicos son los más demandados no solo por los adultos, sino también por los niños. Pero ¿Es recomendable regalar tecnología a los niños en Navidad? Los expertos recomiendan esperar hasta los 16 años para hacerlo y si lo hacemos combinarlo con regalos más tradicionales que les permitan interactuar con otros niños,

Y es que la oferta de juguetes tecnológicos no para de crecer en el mercado. Móviles, tablets, consolas se han convertido en los regalos favoritos para muchos niños en esta época del año. Su uso se ha convertido en parte fundamental de su rutina diaria desde muy pequeños. Sin embargo, los expertos desaconsejan su uso hasta los 12 años. Y es que la tecnología está provocando grandes problemas entre los menores, sobre todo que dejan de socializar con otros niños. Por eso apuestan por regalos más tradicionales.

“Hasta los 12, bicicletas, patinetes, juegos de mesa, de pensar, de toda, que ellos estén en movimiento, hay un problema de obesidad infantil, hay problemas de vista, de miopía. Porque permanecen estáticos, se pierde que salgan fuera, que queden con otros niños. Y hacer juegos de movimiento, de sociabilizar y no de pantalla y tecnología” afirma la psicóloga infantil Isabel Herrera.

Para Isabel el gran problema que existe es la falta de paciencia y de tiempo que tienen los padres “Si se lo dan normalmente es por comodidad, es más fácil tener a tu hijo con el móvil y uno tener que estar con tu hijo que se mueve o entretenerlo. Es más fácil enchufarlo a lo que sea, pero eso tiene un precio, los padres no se paran a reflexionar, y no entienden que la educación conlleva muchas otras cosas, al niño no hay que darle todo lo que quiere y cuando quieren”

1 de cada 3 adolescentes hace un uso problemático de internet y las redes sociales.