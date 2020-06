¿Rastrean ya nuestros contactos para frenar la expansión del COVID?

No es un bulo pero de momento tampoco es una opción operativa. Las dos grandes tecnológicas,Google y Apple, ya avisaron hace unas semanas que a lo largo del mes de mayo irían preparando el terreno para la llegada de la aplicación de rastreo de contactos en la lucha contra la expansión del coronavirus.

Esta aplicación permitirá a los usuarios que quieran participar de forma voluntaria en ese esfuerzo de colaborar en ese rastreo de contactos usando aplicaciones móviles desarrolladas por los gobiernos de cada país en colaboración con las autoridades sanitarias de dichos países.

Y el mensaje que has podido ver hoy en tu smartphone es inocua, está deshabilitada y no hace nada porque no existen de momento aplicaciones que puedan aprovecharla. Si pulsamos en dicha opción podremos ver cómo las opciones que podemos controlar ("Eliminar ID aleatorios" y "Desactivar las notificaciones de exposición") están desactivadas porque aún no hay una aplicación que trabaje con esta API implementada por Google y Apple.

En España, de momento, tan solo Cataluña está preparando una app piloto que cada usuario tendrá que activar de manera intencionada para participar en ese rastreo de contactos. Si no se hace de forma voluntaria, esa app seguirá siendo inocua y no tendrá efecto alguno en nuestro teléfono.

La app no espía al usuario

Cuando un usuario decida de forma activa participar en ese programa, registrará en su móvil y no en servidores centralizados, una serie de identificadores de otros dispositivos con los que hayan estado en contacto.

Si alguno de ellos perteneciera a alguien que acaba contagiándose de coronavirus y este usuario informa de ello, el sistema enviará notificaciones al resto de números que estaban registrados.

En ningún momento se guarda información personal ni se sabe a quien pertenece cada identificador.

Así pues, que aparezca esta opción en los móviles es algo normal de cara a preparar nuestros dispositivos para la disponibilidad de esa aplicación de rastreo de contactos