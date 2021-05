Rafael Tejido: "Pido a los jóvenes que tengan responsabilidad y solidaridad. La pandemia no ha terminado"

El fin del Estado de Alarma ha terminado con las restricciones de movilidad entre comunidades y con la limitación de personas en los grupos tanto en espacios privados como públicos. Los profesionales sanitarios temen que al aumento de las interacciones sociales dispare de nuevo los contagios y nos lleve a una sexta ola.

Sobre todo después de ver las imágenes de muchas ciudades el pasado fin de semana.

El Director del Hospital de Valdecilla Rafael Tejido ha advertido en Cope que todavía está lejos el final de la pandemia y que los indicadores sanitarios no invitan a relajar medidas, al menos por ahora.

En estos momentos 1 de cada 5 contagiados de Cantabria acaban en el hospital, y el 5% en la UCI. Con estos datos piden prudencia a la población.

“Este tema nos deja descolocados baja la mortalidad y los ingresos pero todavía queda mucha gente por vacunar como para que ahora dejemos de tomar medidas necesarias. Las imágenes que hemos visto el sábado son espeluznantes, es la gente que enferma con menos gravedad pero se lo pueden transmitir a sus padres o familiares y debería de haber un componente de solidaridad porque estamos en la lucha.

En su opinión todavía es demasiado pronto para eliminar restricciones de movilidad o el toque de queda como se ha hecho este fin de semana.

“Retirar el Estado de Alarma es una decisión política y en eso no entramos. Pero vemos la enfermedad y el daño que hace y tenemos que defender el postulado de que no hay que relajar medidas. Se debería de bajar en función de las tasas de hospitalización, de vacunación”.

Semáforo de Cantabria

Cantabria aplicará desde esta semana un nuevo sistema de restricciones que será a la carta en cada municipio en función de su situación sanitaria, un modelo que aprueban los sanitarios.

“Me gusta la idea de que a partir de una serie de indicadores podamos tomar unas medidas u otras que ayuden a lo sanitario y a lo económico. El semáforo me parece buena idea pero luego va a ser difícil llevarlo a la práctica. El ciudadano tendrá que aclararse para saber que puede y no puede hacer, pero tomar medidas en función de los indicadores sanitarios me parece positivo”.

Por último ha vuelto a lanzar un mensaje a los jóvenes. Que sean prudentes pueden transmitir la enfermedad a gente más mayor a la que le pueden provocar un problema grave de salud . Ahora hay que proteger a las personas de más edad.