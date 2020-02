Racing - Zaragoza: Horario y dónde ver y escuchar el partido

Duelo desigual este sábado 29 en El Sardinero. Racing y Zaragoza pelean por objetivos bien distintos a estas alturas de campeonato, con los cántabros agonizando en la clasificación como colistas, a 9 puntos de la permanencia, mientras que los maños van claramente de menos a más y ya están a un punto del liderato, siendo los más firmes candidatos al ascenso directo a la Liga Santander.

El técnico del Racing, José Luis Oltra, ha visto claramente que la ilusión y esperanza que los aficionados verdiblancos albergaban en la salvación se ha difuminado en solo dos semanas. Debutó con triunfo en Almería, pero los malos resultados (junto a las malas sensaciones en el juego) contra Sporting y Málaga, unido a la reacción de los equipos que también pelean por salvarse, han provocado que la permanencia esté a unos lejanos 9 puntos. Por todo ello, Oltra se plantea modificar el dibujo de su equipo; del fallido 4-2-3-1 se pasaría al 4-4-2, con Barral arriba con Guillermo, y retrasando a Cejudo al centro del campo junto a Sergio Ruiz. Otra novedad sería situar a Aitor Buñuel como central derecho. Esta modificación abriría de nuevo las puertas de la titularidad a Carmona, recuperado de sus molestias físicas. Otros dos jugadores que también vuelven a estar disponibles son Jon Ander y Enzo Lombardo. En cambio, además de la baja de 'Papu' por ser cedido del club aragonés, se pierden el choque los lesionados Kitoko, Olaortúa, Figueras, y en principio Nkaka, que el miércoles no saltó al césped con sus compañeros.

Por su parte, el Zaragoza atraviesa el mejor momento de la temporada. No conoce la derrota en 2020, y en los últimos 8 encuentros ha ganado 5 y empatado 3. En esta racha, siempre ha ido por delante en el marcador. Saca 4 puntos al Almería, que es el club que marca los puestos del play-off de ascenso, por lo que en La Romareda no piensan en otra cosa que no sea regresar a la máxima categoría del fútbol nacional de forma directa. Víctor Fernández, el técnico en activo con más partidos en Primera y Segunda, ha dado estabilidad y regularidad a uno de los históricos de nuestro fútbol, que cuenta en sus filas con el 2º máximo goleador de la categoría, Luis Suárez, que está entre algodones esta semana y que de momento es duda para el partido en El Sardinero. Ha marcado 16 tantos, superado únicamente por el mejor delantero de la Liga Smartbank, el incombustible Stuani (Girona, 22 goles).

Horario del encuentro entre el Racing y el Zaragoza

Racing y Zaragoza se medirán este sábado a partir de las 21:00 horas en los Campos de Sport de El Sardinero en Santander. No se espera, ni mucho menos, que el estadio registre un lleno como hace dos jornadas, cuando la afición racinguista agotó las entradas a la venta dada la ilusión que generó el triunfo en Almería. Se han vendido poco más de 200 entradas, a pesar de que el club mantiene abierta la promoción de que los abonados puedan comprar una entrada adicional (en la misma ubicación del carné hasta completar aforo) por 5 euros. En cambio, varios centenares de seguidores maños se desplazarán a Santander para animar a los suyos desde las gradas de El Sardinero.

Dónde ver y escuchar el partido

En televisión, el partido de la Liga Smartbank entre el Racing y el Zaragoza se podrá ver en abierto a través de Movistar + en el canal Movistar La Liga 2, y también en la plataforma online de Mediaset España, Mitele Plus. Será a través de la radio, desde COPE.es donde todo el mundo podrá seguir puntualmente lo más destacado de este intenso suelo. El equipo de 'Tiempo de Juego', capitaneado por Paco González y su extraordinario equipo de colaboradores y analistas, realizará conexiones en directo con El Sardinero para conocer al detalle las claves del Racing-Zaragoza.