¿Quieres hacer visitas turísticas por Cantabria? No puedes realizarlas por tu cuenta; aquí te explicamos cómo

Desde este lunes 11 de mayo se pueden realizar visitas turísticas por Cantabria, siempre y cuando se lleven a cabo con guías oficiales. Es decir, una familia o cualquier particular que quiera visitar alguno de los reclamos turísticos que tenemos en nuestra región, no podrá hacerlo si no es con la compañía de un guía especializado contratado previamente.

Estos especialistas disponen de un protocolo exhaustivo para evitar cualquier riesgo de contagio, como mantener la distancia de seguridad, evitar aglomeraciones y sitios concurridos, realizar recorridos a pie y explicaciones de monumentos en espacios abiertos, desinfectar las audioguías y evitar el reparto de mapas, así como los saludos que impliquen contacto físico con el cliente.

Estas medidas se recogen en una de las 8 guías elaboradas por la Secretaría de Estado de Turismo, en coordinación con el Ministerio de Sanidad, para la reducción del contagio por el coronavirus. Las guías contienen especificaciones de servicio, limpieza y desinfección, mantenimiento y gestión del riesgo para los diferentes subsectores del sector turístico.

Este protocolo homogéneo ayudará a los guías turísticos a identificar los riesgos en la prestación de su servicio e implantar las mejores prácticas en el mismo para ayudar a reducir al máximo los riesgos higiénico-sanitarios en el ejercicio de su actividad.

Por ello se le insta a identificar los riesgos existentes (recorridos a seguir, visita a monumentos, posibles aglomeraciones, tamaño de los grupos, restricciones en la prestación de determinados servicios turísticos, etc...), así como aprovisionarse de los recursos materiales necesarios, incluidos los Equipos de Protección Individual (solución desinfectante, mascarillas, y guantes).

Se insta a evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, tanto a otros guías de turismo o proveedores, como a visitantes. Además, se debe respetar la distancia de seguridad siempre que sea posible. En el caso de no poder garantizarse esta distancia, se debe usar mascarilla tanto por parte del guía como por los clientes, además de mantener un lavado frecuente de manos sobre todo después de tocar superficies potencialmente contaminadas (pomos, barandillas, ascensores, etc...).

Se recomienda evitar compartir equipos de trabajo o dispositivos con otros guías de turismo. En caso de que exista alternancia en el uso de determinados equipos o dispositivos (walkies, radio guías, teléfonos, paraguas), se debe proceder a su desinfección para evitar el riesgo de contagio.