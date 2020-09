¿De quién son los restos humanos encontrados en Santander?

Los restos humanos hallados el jueves en Santander, desmembrados y en avanzado estado de descomposición, podrían ser los de una mujer guatemalteca de 28 años desparecida el pasado mes de agosto en Ciudad Real, donde residía con su pareja, Un hombre colombiano de la misma edad, que fue detenido en Madrid tras interponer una denuncia por la desaparición de la joven y que se encuentra en prisión, podría ser el autor del crimen.

Hasta que se realicen las pruebas de ADN con los familiares residentes en España, la Policía no puede asegurar al 100% que los restos pertenezcan a la joven, según informó el Jefe Superior de la Policiá en Santander Héctor Moreno. No obstante es "altamente probable" , según dijó el Jefe Superior de Policía,que se trate de la joven desaparecida y de que haya sido víctima de una caso de violencia de género a manos de su pareja, estos extremos no podrán determinarse con total seguridad hasta que concluyan las pruebas forenses.

Los hermanos de la joven habían denunciado también su desaparición en Ciudad Real el pasado 26 de agosto, al no tener noticias de ella, después de que se fuera a Santander a pasar unos días con su pareja, con antecedentes por violencia de género y otros delitos.

Fue entonces cuando arrancó la investigación en la capital cántabra, que determinó que la pareja había alquilado un piso en una zona próxima a las Estaciones, en el centro de la ciudad y muy cerca de donde se han encontrado los restos, perdiéndose la pista de ella el 20 de agosto, mientras que él había sido visto solo por varios testigos en días posteriores.

En la inspección de la vivienda donde se alojaron, en la que ya no residía el hombre, la Policía encontró "abundantes restos de sangre", lo que unido a otras investigaciones llevaron a la detención del sospechoso el día 27 en Madrid, por un presunto delito de violencia de género.

El juzgado de Violencia de Género de Ciudad Real en el que se centralizan las actuaciones lo considera presunto autor de un delito de homicidio por esta causa.

Las evidencias de que el "escenario del fatal desenlace" era el piso de Santander, donde se habría producido la agresión, llevaron a "días intensísimos" de investigación a la búsqueda del cuerpo, en los que se rastrearon lugares como el sistema de residuos urbanos, el mar y distintos parajes de la ciudad.

El detenido no ha mostrado "ninguna colaboración" con los investigadores y ha contando una historia "confusa" para "volvernos locos", según dijó Moreno, quien precisó que en principio no se baraja que haya otros implicados en los hechos, aunque "no se descarta nada".

En la investigación han participado las comisarías de Ciudad Real, Jefatura Superior de Policía de Cantabria, con la colaboración de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid, la Comisaría de Distrito Centro de Madrid, unidades especializadas como los GEO (Grupos Especiales de Operaciones) y la Comisaría General de la Policía Científica.

De confirmarse este nuevo caso de violencia contra la mujer, sería la 34 mujer víctima en España este año y la 1.067 desde el 2003.

El 016 es el teléfono para denunciar cualquier tipo de agresíón, número gratuito que no deja rastro en la factura telefónica.