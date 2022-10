"Muchos han pensado en marcharse a otro territorio para pagar menos impuestos"

La subida de los costes de la energía y de las materias primas está poniendo en dificultades a muchas empresas de la región. La última en anunciar paros ha sido la global steel. En este escenario el presidente de CEOE-Cepyme, Enrique Conde ha pedido hoy en COPE una política fiscal común en todos los territorios para evitar que las empresas se vayan a los territorios que ofrecen mejores condiciones. Además, apuesta por una bajada de impuestos general que beneficie a empresa y familias.

Conde también ha pedido sensatez en la negociación de los convenios colectivos. Asegura que las empresas no pueden asumir en estos momentos los costes de la inflación. De la misma manera, el presidente de la patronal cántabra aboga por una subida de pensiones "Sí pero no a todas. En este momento no tiene sentido subir las pensiones más altas".

El presidente de la CEOE augura, en esta entrevista, un otoño muy complicado para el sector industrial de Cantabria en particular y para la economía de la región en general.