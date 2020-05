Qué hay que hacer en Cantabria para organizar conciertos, verbenas, atracciones de feria o eventos deportivos

El Gobierno de Cantabria ha enviado a los ayuntamientos de la región una guía de recomendaciones donde se les informa sobre cómo deben actuar cuando se organicen espectáculos públicos y actividades recreativas, para evitar riesgos de contagio del COVID-19. El envío de esta guía y protocolos se ha realizado a través de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC). El Ejecutivo recomienda solicitar a los organizadores de un determinado evento un plan que incluya las actuaciones para cumplir las medidas de seguridad sanitaria e higiene.

Fiestas populares, comidas y ferias

Respecto a las fiestas populares, se plantea la desinfección al comienzo, y a diario, de los espacios que se vayan a utilizar, evitar las coincidencias horarias y mantener un distanciamiento entre actividades e instalaciones. En los desfiles y procesiones, se sugiere adaptar su recorrido evitando calles de un único sentido.

En cuanto a las comidas populares, se recomienda repartir los platos en las mesas, con la gente ya sentada. Si no fuera posible, la organización deberá tener personal para vigilar que en las colas se respeten las distancias. Lo mismo se recomienda en la instalación de barras y bares, siguiendo las medidas para los establecimientos de hostelería habituales: vasija desechable, desinfección continua de mesas y sillas, no exponer la comida en la barra, etc...

En las atracciones de las ferias, deberán utilizarse de forma individual, garantizando la higiene y desinfección en cada viaje, evitando la utilización de aquellas con interacción entre usuarios, como hinchables y las de recorridos peatonales con obstáculos.

Deporte

Y en las pruebas deportivas, será necesario garantizar que no haya contacto entre deportistas y público. La distancia entre los deportistas será de dos metros, salvo en las que haya bicicletas, patines o similares, en cuyo caso será de diez. Se sugiere que no haya actos de entrega de premios, y si los hay, que los trofeos estén debidamente desinfectados. El uso de vestuarios y zonas de duchas deberá evitarse en lo posible y, en caso necesario, serán utilizados por grupos reducidos e incluyendo la desinfección de estos espacios.

Circos, toros y espectáculos de interior

El aforo recomendado para estos espectáculos es aquel que permita garantizar la distancia de seguridad. Se recomienda la venta on-line de entradas en todo caso y que la entrada y la salida se realice de forma escalonada para evitar colas y aglomeraciones. Además de la desinfección de las salas, se recomienda evitar los servicios complementarios como cafetería o guardarropa y no repartir programas o libretos. También se incluyen una serie de recomendaciones para los espectáculos taurinos, tanto para las corridas de toros y becerros, como para los festejos de carácter popular..