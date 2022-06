Pymetal y sindicatos se citan de nuevo este jueves para seguir negociando

Por ahora se mantiene la huelga en el sector del metal. La reunión entre la patronal y los sindicatos terminó sin acuerdo despues de 10 horas y con las posturas todavía enfrentadas. Mientras tanto crece la tensión en el entorno de algunas empresas. La policía ha tenido que actuar en Astander para permitr la entrada de trabajadores a la factoría.

Pymetal asegura que ha incrementado su oferta salarial y que el planteamiento de los sindicatos es inasumible. La propuesta de PYMETAL ha consistido en incrementar su oferta hasta un 4,25% en 2021 (parte en salario base y parte en una paga extraordinaria) que permita amortiguar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

En cuanto al resto de los ejercicios, y siguiendo el principio de pacto (no concretado finalmente) entre CEOE MADRID y Sindicatos, la propuesta sería de 3,4%, 2,5% y 2% de incremento salarial para 2022, 2023 y 2024 respectivamente, cuantías en las que, en principio, la parte sindical muestra su conformidad.

La representación sindical no ha modificado su postura, exigiendo una revisión año a año, con pago de atrasos, tomando como referencia el IPC real de cada ejercicio.

La propuesta de PYMETAL es acorde con nuestro convencimiento de que el IPC se moderará en los próximos ejercicios, y que esta situación coyuntural deberá suavizarse durante 2023, por lo que el incremento salarial en tablas ha de ser igualmente coyuntural, y destinado a paliar una situación concreta (2021 y 2022).

Sindicatos

CCOO y UGT sin embargo hablan de mala fe negociadora de la patronal, de una oferta económica ridícula y mantienen su intención de que no se modifique ni el contrato relevo ni el plus de movilidad que esta recogido actualmente en el convenio colectivo.

Según critican UGT-FICA, CCOO y USO “no es aceptable en una negociación seria que cada propuesta económica realizada por la patronal sea peor incluso que la anterior planteada, signo evidente de que Pymetal no ha venido en realidad a buscar un acuerdo sino a marear la perdiz”.

“Pymetal apenas ha variado su propuesta inicial de los incrementos salariales de cada año y simplemente ha variado la fórmula de revisión salarial que planteaba con el IPC subyacente por otra con el IPC real todavía peor que implicaría una inasumible pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores y trabajadoras”, precisan los tres sindicatos.

Además, CCOO, UGT-FICA y USO rechazan que “la patronal siga en sus trece y agrege a su ridícula oferta económica la pérdida de derechos consolidados en el convenio colectivo como el plus de distancia o vaciar de contenido el contrato de relevo con su obligatoriedad a los 63 años y no a los 61 años”.

Las dos partes se han vuelto a citar este jueves en el Orecla a las 11.30 para seguir negociando.