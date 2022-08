El Puerto de Santander mantendrá las concertinas porque "están funcionando"

El Puerto de Santander no se plantea por ahora quitar las polémicas concertinas en sus vallas porque, junto con otras medidas en marcha, "están surtiendo efecto" a la hora de reducir el intrusismo en las instalaciones portuarias, que en este momento está en un nivel "bastante bajo".

Así lo ha afirmado este miércoles el director del Puerto, Santiago Díaz, a preguntas de los medios de comunicación en una rueda de prensa sobre otro asunto.

Ha señalado que, "en principio no habría motivo para quitarlas en cuanto a que dan resultado en la contención que se busca", si bien ha indicado que "más adelante" se verá si la situación aconsejera "redefinir" las medidas que actualmente están iimplantadas.

Que se redefinan o no, dependerá, según ha dicho, "de las condiciones o de la situación". "En el momento en que se vea que la amenaza no existe, no tendría sentido mantener todas las medidas. Habría que mantener alguna pero no todas", ha dicho Díaz.

Ha señalado que hay puertos que no tienen "prácticamente medida ninguna porque no tienen amenazas de ese tipo y hay otros puertos que tienen muchas más medidas incluso que nosotros".

Por ello, ha insistido en su postura de que, "en tanto en cuanto" haya una "amenaza de esta naturaleza", "hay que mantener las medidas" que se han adoptado.

Las concertinas (cuchillas) en el Puerto de Santander generó polémica y críticas entre algunos colectivos ciudadanos, como Pasaje Seguro, e incluso representantes institucionales por ser, según apuntaban, medidas agresivas y que podían generar importantes lesiones. El Puerto achacaba la medida como una forma de frenar los intentos de salto a la valla para colarse en el Puerto y en los barcos allí atracados por parte de inmigrantes.