El Puerto de Santander alcanza los 8 millones de vehículos

Los primeros coches que llegaron al Puerto de Santander en 1986 fueron los Lada. Venían de la antigua URSS. Desde entonces han pasado 30 años y hoy el puerto santanderino se ha convertido en una referencia y un socio estratégico para las marcas de coches que lo llevan eligiendo desde hace cinco años como el mejor puerto de España para el tráfico de vehículos.

Esta confianza de las marcas, 18 son las que operan con la entidad, y el buen trabajo de la comunidad portuaria han hecho posible que el Puerto haya alcanzado los 8 millones de vehículos.En Santander se mueven al año medio millón de coches, o lo que es lo mismo, 1.400 al día. "Esto requiere de un trabajo, una coordinación y un esfuerzo de todos los gremios implicados que es lo que nos hace ser referentes" ha dicho su presidente Francisco Martín.

La construcción de un nuevo silo con capacidad para 600.000 vehículos permitirá al puerto seguir creciendo y ofrecer a las marcas mejores servicios ya que se ahorrará tiempo y por lo tanto costes.

Otro paso importante para el futuro de la entidad pasa por la construcción del polígono de La Pasiega, "la extensión natural del puerto" ha asegurado el Presidente de la Comunidad Miguel Ángel Revilla. Revilla ha reconocido que ya no se le puede seguir ganando terreno al mar y que por lo tanto La Pasiega, a 10 minutos del puerto, es por donde tiene que llegar el crecimiento. "Al igual que en los 80 la construcción de la autovía con Bilbao fue un hito para la comunidad, la construcción de La Pasiega lo será ahora como motor de nuestra economía" ha reconocido Revilla.

Como curiosidad, el coche 8 millones no es de ninguna marca en concreto si no de las 18 que trabajan en el puerto. "Así no se crean celos entre ellas"