Psoe y Prc se unen al PP en Santander para pedir que se impulse el convenio de integración ferroviaria

El Pleno del Ayuntamiento de Santander ha aprobado con los votos a favor de PP, PRC y PSOE una moción para instar a las administraciones firmantes del convenio de integración ferroviaria a su cumplimiento y desarrollo "en el menor plazo posible".

Los tres grupos han argumentado que la paralización del convenio suscrito el 2 de octubre de 2018 entre el Ministerio de Fomento, Gobierno de Cantabria, Ayuntamiento de Santander, ADIF y RENFE-Operadora "supondrá enterrar por muchos años" la posibilidad de liberar suelos ferroviarios en el barrio de Castilla-Hermida y llevar a cabo una actuación "muy necesaria para Santander". El proyecto plantea el cubrimiento de las vías del tren con una losa de hormigón con un presupeusto de casi 200 millones de euros.

La moción ha contado con el voto en contra de Ciudadanos, miembro del equipo de gobierno municipal, Vox y Unidas por Santander. lLos 3 se han opuesto argumentado que se trata de un "mal convenio y un mal proyecto", una "hipoteca a cien años" con la que "se pierde una oportunidad histórica" para mejorar el urbanismo de la ciudad y particularmente de Castilla-Hermida.

El portavoz de Ciudadanos y concejal de Urbanismo, Javier Ceruti, ha advertido de que la "losa" es la solución "más barata y más fácil" y la que "más maltrata la ciudad", hipotecándola para un siglo, ha dicho. Ha criticado la falta de reivindicación de Santander y el "trilerismo con el tiempo y el dinero", asegurando que no se ha buscado el consenso.

En su opinión, aceptar la propuesta es "tirar millones en un proyecto innecesario e inútil" como el aprobado y perder la oportunidad de mejorar la calidad de vida de los vecinos y de "salir de la mediocridad". "Es un mal proyecto, lo saben y no pueden defenderlo sin traicionarse a sí mismos", ha dicho a los partidos que lo apoyan.

El portavoz de Vox, Guillermo Pérez Cosío, ha anunciado que pedirá "la extinción de este mal convenio" para sustituirlo por otro mejorado, mientras que el de UxS, Miguel Saro, ha advertido que el proyecto no revierte el "aislamiento" de Castilla-Hermida porque no "cose" la ladera norte y sur del barrio y "no tiene ninguna utilidad para los intereses de los vecinos", además de que en su opinión es "insuficiente".

Frente a estas críticas, el portavoz del PP y concejal de Fomento, César Díaz, ha rechazado que el proyecto sea fruto de la improvisación sino fruto del trabajo desde 2018 de tres administraciones (central, autonómica y local), advirtiendo que "repensarlo es cargarse el proyecto".

Ha sostenido que es un proyecto "bueno, muy digno, que tiene muchas posibilidades y es realista; un buen proyecto que se puede ejecutar", y ha explicado que la losa mejorará la conexión de Castilla-Hermida y será "reto del Ayuntamiento dar calidad urbanística" a este nuevo espacio.

"Es una oportunidad para Santander y cualquier otra situación nos llevaría a un escenario de años o a que no se haga nunca", ha advertido.

El portavoz socialista, Daniel Fernández, ha insistido en que la actuación tiene el apoyo de 23 de los 27 concejales, el 85% del Pleno, con lo que "la gran mayoría avala el proyecto", apuntando que "hasta el Guggenheim tuvo una minoría crítica".

En este sentido, ha dicho que entiende que Ceruti dimitiera después de llamar a la movilización contra la iniciativa estando en el equipo de Gobierno, lo que "huele a electoralismo". Y ha ahondado en que el portavoz de Cs "tendría que marcharse" si no le gusta la postura del Gobierno del Ayuntamiento y ha advertido a la alcaldesa, Gema Igual (PP) que si Ceruti "bloquea la mayor inversión de la historia para la ciudad, al menos en parte, será también su responsabilidad".

Al hilo, Fernández ha insistido que es una "oportunidad que no podemos dejar escapar" pues se trata de la mayor inversión, 178 millones de euros, que ha realizado el Estado en la ciudad y es "bueno para Santander".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por su parte, el portavoz regionalista, José María Fuentes-Pila, ha dicho que el proyecto "no es un salto extraordinario" pero es el momento de actuar y "no estamos dispuestos a perder recursos". También ha criticado a Ceruti y su falta de propuesta urbanística concreta, acusándole de haber "traicionado" a la ciudad y a sí mismo.