El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López del Moral, repasó en Cope Cantabria este miércoles 3 de mayo la actualidad jurídica que invade, no solo a la región sino a todo el país, con las huelgas de los operadores jurídicos que están colapsando las salas de juzgados de toda España.

En una charla junto a Cristina Jimeno y Jaime del Olmo, López del Moral analizó los parones forzados por los letrados de la Administración de Justicia primero, los 45.000 funcionarios después, y la que han anunciado los jueces y fiscales, que ha supuesto un caos absoluto, retrasando meses las diferentes causas, y con un panorama difícil de predecir.

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA PINCHANDO DEBAJO DE LA FOTOGRAFÍA.

Durante su visita a Cope Cantabria, dio su punto de vista respecto a cómo se ha podido llegar a esta situación; también si hacen falta más jueces y juzgados en la región, y la carga de trabajo acumulada de los operadores jurídicos, que "es el sumarle el 100% a lo que tenían previsto".

A su vez, justificó la mediación como herramienta válida para solucionar conflictos entre particulares, algo que podría aliviar la carga de trabajo en los juzgados. Apela al entendimiento previo a la apertura de la vía judicial, porque "el ir a un procedimiento judicial a machacar a un contrario supone que van a perder todos. Eso seguro. Lo importante es la justicia, dar a cada uno lo suyo; no vencer a nadie, sino que cada uno obtenga lo que tiene derecho".

En la entrevista, López del Moral valoró la actuación del Gobierno de España (este y los anteriores) para que la Justicia no sea la eterna olvidada en los programas electorales de los diferentes partidos políticos, factor que lamentablemente muchos dejan de lado y no apuestan de forma decidida a mejorar en el día a día de los profesionales de la Justicia.

Además, se le consultó respecto a si hay o no injerencias políticas en el poder judicial. Ninguno de los cambios introducidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial ha dado libertad total a los jueces para elegir a su órgano de gobierno. Según López del Moral, "la independencia de los jueces se mantiene al 100%, como no podía ser de otra manera, pero la imagen que se da es muy mala. Yo no dudo de que el sistema cambiará".

Para terminar, López del Moral analizó la repercusión jurídica en Cantabria de la aplicación de la reformada ley, conocida popularmente como la del "Sólo sí es sí".