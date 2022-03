Primera noche en Cantabria para 48 refugiados ucranianos

Los 48 refugiados ucranianos llegados a Cantabria gracias a la iniciativa de un grupo de empresarios de la región, que fletó un autobús para traerlos, han pasado su primera noche en albergues de san Vicente del Monte y San Vicente de la Barquera.

Entre ellos, una niña de 4 meses o una madre con cinco hijos a los que “no les va a falta de nada” ha asegurado a COPE el alcalde de Valdáliga Lorenzo González Prado.

El alcalde, reconoce en esta entrevista, que se ha actuado más con el corazón que con la cabeza porque a nivel administrativo “ no hay nada preparado”. En ese sentido, el alcalde no teme que desde el Gobierno Regional se le pueda decir nada por haber actuado de esta manera, sin tener en cuanta el cupo de refugiados que le corresponde a la región. “Es triste que se hable de 200 refugiados cuando nosotros hemos acogido a 48. No entiendo de esto pero tiene que ser un error” ha asegurado el alcalde.

Alcalde que se siente satisfecho y orgulloso del cariño mostrado por el pueblo con estos refugiados.