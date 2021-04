El Presidente de la Sociedad Española de Inmunología pide esperar antes de mezclar vacunas distintas

En Cantabria hay más de 21.000 personas a las que se les ha inoculado la primera dosis de AstraZeneca. Tras la decisión del Ministerio de salud de suspender la vacunación con esta farmacéutica a la población entre 55 y 60 años se encuentran a la espera de saber que ocurrirá cuando les toque la puesta de la segunda dosis.

En Francia, las autoridades sanitarias han decidido poner la dosis de otra farmacéutica a esta personas. En COPE, el presidente de la sociedad española de inmunología, el Dr. Marcos López Hoyos, ha pedido esperar a que existan evidencias científicas de que esta inmunización heteróloga sea segura y efectiva.

“Tenemos evidencias en animales, en ratones, de que este tipo de vacunación cruzada es eficaz, pero no en personas”, ha dicho el Dr López Hoyos. De la misma manera que la comunidad científica pidió pruebas de la eficacia y seguridad de las vacunas se debería esperar a estas evidencias para inocular dosis de marcas distintas.

El prestigioso inmunólogo pide tranquilidad ante tanta confusión y cautela a la clase política. López Hoyos recuerda que el número de casos de trombo embolismo entre la población vacunada con AstraZeneca es muy bajo “ son 222 casos entre 34 millones de vacunas administradas. Sigue siendo mucho más peligroso la exposición al virus sin estar vacunado que ponerse la vacuna de esta farmacéutica”. Estas personas están protegidas en un 70% frente a la infección y lo están casi en un 100% frente a una infección grave.

El presidente de la Soceidad Española de Inmunología recuerda que la EMA en su informe no ha desaconsejado continuar con la administración de esta vacuna a los menores de 60 años y asegura que "no hay evidencias científicas para no poner la segunda dosis".