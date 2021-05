El presidente de la CEOE acusa al Gobierno de Revilla de actuar con altanería y le pide ejemplaridad

El Presidente de la CEOE de Cantabia Enrique Conde ha criticado con dureza muchas de las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno regional que en su opinión están agravando todavía más la delicada situación económica de la región y de muchas empresas.

En una carta que se ha conocido este viernes ha pedido al ejecutivo que se deje ayudar, no actúe con altanería y escuche la opinion de los empresarios antes de decretar medidas que limitan su actividad.

Una vez más denuncian que la administración no está compensando económicamente sus pérdidas y que además siguen pagando los mismos impuestos que si estuviesen trabajando al 100% en sectores como la hostelería, el comercio, la actividad física o las academias.

Por último Conde ha pedido ejemplaridad también a los políticos en su comportamiento. Esta es la carta completa del presidente de la CEOE de Cantabria:

Cantabria está muy cansada de una situación que está afectado a la salud de las personas, trastocando nuestras vidas y haciendo un daño inmenso a la economía. Los empresarios, los autónomos y los trabajadores estamos al límite de nuestras fuerzas y de nuestros esfuerzos. La fatiga después de más de un año de pandemia es incalculable. Y las decisiones del gobierno regional no hacen sino agravar la situación. Después de los primeros meses de pandemia donde los empresarios fuimos claves, donando, colaborando, gestionando... sentimos que el gobierno regional nos ha dejado tirados, se nos ha dado la espalda y se ha tratado de culpabilizar a determinados sectores para justificar la toma o el mantenimiento de las medidas restrictivas.

Se ha decidido unilateralmente el cese de actividad de sectores completos de la economía de Cantabria sin mayor explicación que un decreto en el Boletín Oficial. Y eso no puede ser. Se les ha culpabilizado ante la opinión pública con informaciones y bulos. Se ha intentado presentar al sector de la hostelería y a sus representantes como si fueran los responsables de esta crisis. La pandemia no tiene culpables y el sector servicios con las empresas de turismo y hostelería a la cabeza están presos de las decisiones indiscriminadas de la consejería de sanidad y del gobierno de Cantabria.

Los empresarios tenemos claro que, si la administración te obliga a cerrar por el bien común, la misma administración debe establecer los mecanismos adecuados para una compensación por esa pérdida de actividad. También en la parte fiscal: ¿Cómo se pueden seguir cobrando impuestos a una empresa a la que se ha obligado a cerrar? ¿En qué mundo feliz y despreocupado vive quien toma ese tipo de decisiones? Por qué en la vida real eso supone miseria para muchas familias.

En la vida real, esa en la que se madruga y con esfuerzo y tesón en medio de las dificultades empresarios, trabajadores y autónomos tratamos de cumplir con nuestras obligaciones y compromisos, los valores que guían nuestra actuación son la transparencia, la responsabilidad y la confianza. Son los mismos que exigimos a la Administración. Asuman su responsabilidad y gobiernen para todos. Sean trasparentes y expliquen cuáles son las razones de sus decisiones. Asuman su responsabilidad y déjense ayudar.

Gobernar es escuchar para luego decidir, no es imponer sin justificar.

Los empresarios conocemos la realidad de la situación de las empresas y de la economía de Cantabria porque formamos parte de ella y podemos ser una ayuda muy eficaz para guiar la senda de la vuelta a la normalidad de nuestra Comunidad. Déjense ayudar. Escuchen. Abran los ojos a la realidad. No somos capaces de comprender esa altanería, esa cerrazón y ese empeño de estar ciegos ante la realidad. La administración autonómica y sus responsables están al servicio de los ciudadanos, y no al revés.

Por ello resulta incomprensible que sectores que están muy castigados por las medidas del gobierno no tengan la más mínima capacidad de interlocución en las decisiones que les afectan directamente. Sectores como los de la actividad física; las academias y centros de formación no reglados; el trasporte colectivo por carretera; las guarderías, la cultura, el ocio, el comercio, el turismo y otros muchos que han acudido a nuestra confederación en busca de apoyo y visibilidad ante una administración ciega y sorda. La pandemia no puede ser un motivo para no escuchar y no prever las consecuencias económicas, laborales y sociales de las decisiones que se toman desde la Consejería de Sanidad. Nos hemos ofrecido para ayudar a las administraciones a tomar decisiones adecuadas para el equilibrio entre la Salud y la economía y no se nos ha tenido en cuenta.

Gobernar también es ponderar.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los decretos que acaban rigiendo nuestro día a día no pueden basarse únicamente en algoritmos o niveles prestablecidos porque resulta injusto. Necesitamos, exigimos, una explicación lógica y coherente de la razón de las decisiones. Exigimos diálogo previo, claridad, coordinación y transparencia. Porque cada vez que el gobierno de Cantabria publica un decreto sobre la pandemia las quejas de los empresarios son generalizadas. Simplemente porque no se preguntan ni se dialogan previamente para saber la realidad que hay en la calle. El gobierno tiene la obligación de contar a la ciudadanía el porqué de las decisiones que toma.

Gobernar es ser ejemplar en las conductas y en las acciones.

En las palabras y sobre todo en los hechos. El lamentable asunto que se ha trasmitido desde ayer por las redes sociales no ayuda en absoluto a la confianza ni a la credibilidad de los líderes y de las instituciones que nos representan. Mas allá del hecho -que es grave- esta situación demuestra la confusión, el desorden, las contradicciones, el barullo, la desorientación de todos los ciudadanos ante una carga legal y administrativa imposible de entender y de cumplir. Las normas ante la pandemia que se dictan en nuestra región son tan confusas que el propio presidente de Cantabria no sabe si ha actuado bien o mal.

Déjense ayudar por quienes de verdad queremos sacar adelante Cantabria. Abran los ojos a la realidad. Dejen atrás la soberbia y la altanería, que ya hemos visto os resultados que da. Tenemos una magnífica tierra y todos debemos estar a la altura para defenderla y mejorarla.