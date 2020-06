Preocupación en Cantabria por los rebrotes de otras comunidades

El consejero de Sanidad Miguel Rodríguez asegura que los datos de Cantabria son buenos pero que no podemos bajar la guardia porque el riesgo de rebrote existe. Rodríguez también ha señalado que la campaña de vacunación de la gripe se intensificará este año y aunque aún no hay fecha para que se inicie, desde Sanidad ya están realizando los trámites para la adquisición de vacunas. El objetivo será que si producen brotes simultáneos de gripe y coronavirus las personas no se infecten a la vez. Se intensificará la campaña en mayores de 60 y aquellos que vivan en residencias públicas también se les vacunará contra el neumococo.

El consejero de Sanidad Miguel Rodríguez enfatizaba en Cope que aunque Cantabria tenga buenos datos no hay que bajar la guardia. En cuanto los contagios que se están produciendo en los mataderos, el consejero ha explicado que las empresas que gestionan estas instalaciones en Cantabria han tenido que presentar un plan de protección para los trabajadores y que tienen revisiones periódicas.

Preocupa también el aumento de contagios entre jóvenes y niños y desde Sanidad lo relacionan directamente con la falta de utilización de las medidas de protección. El responsable de Sanidad insiste en que los padres tengan especial cuidado con los niños y en continuar concienciando a los jóvenes que el peligro no está en que ellos se contagien sino en que puedan contagiar a los mayores. Mientras no exista una vacuna, el uso de mascarilla y la distancia social son la única protección frente al virus.