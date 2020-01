El PRC pone contra las cuerdas al PSOE

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) va a reclamar al PSOE hacer un "replanteamiento" del pacto de gobierno en la comunidad autónoma para que los socialistas se comprometan a tener "respeto" al presidente regional, el regionalista Miguel Ángel Revilla, y a reivindicar "sin fisuras" el cumplimiento de los compromisos del Gobierno de España con la región porque "sin eso no puede haber gobierno".

Así lo ha indicado este jueves en una rueda de prensa el secretario general del PRC y presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, que ha comparecido junto al diputado nacional José María Mazón y la secretaria de Organización del partido, Paula Fernández, después de que los socialistas cántabros decidieran anoche continuar en el Ejecutivo regional pese a haber dado por roto el pacto con los regionalistas por su 'no' a la investidura de Pedro Sánchez.

Revilla ha detallado que, al que se tomó la decisión de votar 'no' a la investidura tras conocerse el acuerdo del PSOE de Pedro Sánchez con ERC, la Ejecutiva del PRC se reunirá esta tarde para analizar la situación de la coalición tras el "sainete" montado por los socialistas liderado por Pablo Zuloaga con "la amenaza" de salir del Gobierno que, finalmente, no han consumado.

El líder regionalista ha indicado que, entre los replanteamientos del pacto que propondrá en el PRC en la comisión de seguimiento que espera que se reúna en menos de una semana, los regionalistas van a reclamar al PSOE "respeto", "fidelidad" y "obediencia" al presidente de Cantabria, que es "una institución" --"yo soy una institución"--, y que se comprometan a reivindicar "sin fisuras" al Gobierno de España el cumplimiento de los compromisos con la comunidad.

"No es un órdago, si eso no se hace no puede haber gobierno", ha manifestado Revilla, que ha advertido que el PRC no va a tolerar "represalias" de los socialistas en cuanto al cumplimiento de los compromisos con la comunidad autónoma, los trenes a Madrid y Bilbao o el pago de la deuda de Valdecilla, porque "no les sale bien".

Aunque esta misma mañana los dos socios del bipartito se han visto en el Consejo de Gobierno, Revilla ha asegurado que no se ha hablado del asunto porque ahí "no se habla de política sino de Cantabria" y ha desvelado que su única conversación sobre ello con el líder del PSOE cántabro y vicepresidente regional, Pablo Zuloaga, tuvo lugar el pasado viernes cuando "me vino a plantear el órdago y la cosa duró un minuto, me puse de pie y le abrí la puerta".