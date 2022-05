PRC y PSOE rechazan anular el concurso de méritos del nuevo cargo de la ex consejera María Sánchez

El Gobierno de Cantabria no anulará el concurso de méritos por el que la ex consejera de economía María Sánchez y la ex secretaria general de la consejería María González lograron dos puestos de responsabilidad en la nueva nueva unidad de fiscalización y control del gasto creada en la consejería.

Toda la oposición ha denunciado que se trata de un caso claro de corrupción al crearse dos puestos a su medida mientras que los partidos del gobierno defienden que el proceso ha sido "impecable".

La denuncia en el parlamento la ha hecho el grupo parlamentario de Ciudadanos que asegura que María Sánchez y María González crearon aprovecharon su situación de privilegio en la consejería de economía para crear dos plazas a su medida. "Los méritos que se redactaron para lograr los puestos se hicieron cuando ellas mandaban en la consejería y por tanto la sospecha de que utilizaron sus cargos para crearse dos puestos es razonable".

PP y Vox secundan la denuncia de Ciudadanos. Ambos partidos aseguraran que se trata de un caso claro de corrupción y que el gobienro no puede decir que no sabía nada después de la denuncia que se ha hecho pública. "Crear una oficina para abaratar el gasto que cuesta más dinero es absurdo", ha asegurado Cristóbal Palacio. Para Isabel Urrutia se trata de un "claro caso de abuso de poder de dos altos cargos que van a cobrar más dinero en su nuevo puesto".

La mayoría parlamentaria de PRC y PSOE ha impedido anular el concurso de méritos. Tanto la ex consejera de economía como su ex secretaria cobrarán 5.000 euros más al año en sus nuevos puestos según la oposición.

El ejecutivo no anulará el proceso para adjudicar esas dos plazas por que dice que fue legal y ha invitado a la oposición "a acudir a los tribunales si tiene alguna sospecha de corrupción".