PRC y PSOE impiden que el Parlamento repruebe a la ministra Raquel Sánchez por "la chapuza" de los trenes

PRC y PSOE han evitado este lunes que el pleno del Parlamento repruebe a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, por el retraso en la construcción de los trenes de Cercanías.

Los dos grupos han rechazado una iniciativa del PP argumentando que, a pesar del "lamentable error" cometido, la inversión de su departamento esta legislatura está siendo "histórica".

Tanto el portavoz regionalista, Pedro Hernando, como el socialista, Javier García-Oliva, han contrapuesto la inversión en Cercanías para Cantabria de esta legislatura, de 564,9 millones, con la del Gobierno del PP, de 11,9, aunque el portavoz 'popular', Iñigo Fernández, ha negado este dato, asegurando que el Ejecutivo encabezado por Mariano Rajoy "sacó 11 millones en obras en un solo año".

Fernández ha sido el que ha defendido esta moción que constaba de cuatro puntos, dos de ellos pidiendo la reprobación de la ministra; el primero por cómo ha gestionado el expediente para la adquisición de los 31 trenes para Asturias y Cantabria y el segundo por "el engaño" al no comunicar que debido al problema con las medidas no se estaban construyendo cuando se sabía desde "marzo de 2021", lo que para el PP es "todavía mucho más grave".

Los otros dos puntos se centraban en el Gobierno regional, que para los populares también tiene responsabilidad en lo ocurrido por "no haber hecho un seguimiento" del cumplimiento del compromiso. Así, reclamaba iniciar una investigación interna y depurar

responsabilidades, además de presentar al Ministerio un documento en el que se desarrollara el método de trabajo previsto para hacer efectiva la gratuidad del servicio de Cercanías en Cantabria y Asturias, "más allá de los bonos" que ya se emiten para los usuarios de toda España.

Y es que, a juicio del partido, la realidad tras la reunión entre Raquel Sánchez y los presidentes autonómicos, Miguel Ángel Revilla y Adrián Barbón, es que "no tenemos nada", pues solo han determinado que se trabajará para que los trenes lleguen "lo antes posible" y que "más o menos van a ser gratis", pero "no hay un documento" que lo garantice si la ministra no sigue en el cargo.

"Lo único que ha traído el presidente de la reunión es una promesa de la ministra, que lleva engañándonos cuatro años", ha lamentado Fernández.

Frente a ello el portavoz regionalista ha recordado que se ha firmado un acuerdo en el que se determina que los trenes se pondrán en marcha en el primer semestre de 2026 y que se creará un comisionado para velar por el cumplimiento del contrato, entre otros puntos, lo que, a su juicio, sí garantiza que esta vez se cumplirá el compromiso. "¿Qué se cree, que esto lo ha firmado Rajoy?, ha ironizado Hernando en respuesta al PP, reprochándole que, pese a que ahora "están preocupados", en su mandato no hicieron "nada" por las Cercanías.

En la misma línea se ha pronunciado el socialista García-Oliva, que ha incidido en que la ministra ha viajado a Cantabria "a dar la cara" y a pedir disculpas, ha cesado a cargos "al más alto nivel" y para "intentar mitigar" el perjuicio ha acordado la gratuidad de los viajes, la entrega de siete trenes más y la aceleración del Plan de Cercanías.

Pese a que no ha salido adelante por el rechazo de PRC y PSOE, la moción ha contado con el respaldo de toda la oposición (PP, Ciudadanos y Vox), que ha coincidido en atribuir parte de la responsabilidad de lo ocurrido al Gobierno de Cantabria.

"En el Gobierno de España ha habido dimisiones, en el de Cantabria siguen tocando el violín", ha criticado Félix Álvarez (Cs), que ha añadido que, "cuando un político dice que un servicio es gratuito, o es mentiroso o es socialista", porque "lo vamos a pagar entre todos".

Y desde Vox, Armando Blanco ha compartido la reprobación a la ministra por el "daño irreparable" que ha causado. El grupo había presentado una enmienda para pedir también en la iniciativa la comparecencia del director general de Transportes, Felipe Piña (PRC), para que explique qué seguimiento ha hecho el Gobierno de Cantabria de la construcción de los trenes, pero el PP no la ha aceptado porque está previsto ya que mañana se vote y se apruebe en comisión parlamentaria.

