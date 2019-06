El PRC y PSOE firman su pacto de gobierno para los próximos cuatro años

Este miércoles el Partido Regionalista y el Partido Socialista han firmado el pacto para gobernar Cantabria durante los próximos cuatro años. Un acuerdo del que de momento, sólo han trascendido los cargos que ocupará Pablo Zuloaga que será vicepresidente del Gobierno y Consejero de Universidades, Cultura y Deporte Un acto institucional y sin salirse del guión. Hoy era el día para escenificar la buena sintonía entre las dos formaciones tras días de reuniones y de pactos y es lo que han querido destacar tanto Miguel Ángel Revilla como Pablo Zuloaga que a preguntas de la prensa sobre su relación, con altibajos hasta la fecha, han querido hacer borrón y cuenta nueva apelando a su obligación para entenderse.

El presidente en funciones ha hecho hincapié en la importancia de la estabilidad, "fundamental en una España complicada al máximo con retos que tenemos planteados muy graves", y de contar con un gobierno "estable y unido".

"Tenemos que olvidarnos de que en un Consejo de Gobierno hay partidos", ha pedido Revilla, quien ha recalcado que las "luchas" propias de la campaña electoral o las "discrepancias" que haya podido haber en el reparto de competencias durante la negociación del pacto "se tienen que acabar en este momento". "El Gobierno tiene que ser un bloque monolítico que tiene que hacer prosperar a Cantabria", ha subrayado.

Por otro lado, Revilla ha destacado que España necesita un gobierno "cuanto antes" porque la interinidad del Ejecutivo tiene a las comunidades autónomas "lastradas y sin poder cobrar mucho dinero", por lo que ha hecho un llamamiento a "aquellos que no tienen otro objetivo que torpedear la elección del presidente, a que sean sensatos, piensen en el interés de España y permitan la investidura" de Pedro Sánchez. "Quien no ha ganado las elecciones y no tiene alternativa no puede bloquear a un presidente", ha sentenciado.

A diferencia de Revilla, la intervención de Zuloaga ha sido en clave de partido. Así, ha explicado que para el PSOE, el pacto cumple "un triple objetivo". Por un lado, desarrollar en los ayuntamientos modelos de gestión progresista, objetivo con el que se ha mostrado satisfecho pese a "algunas turbulencias".

Por otro lado, consolidar la labor del PSOE en el Gobierno, y en tercer lugar, sumar el apoyo del diputado del PRC, José María Mazón, a los dos del PSOE para la investidura de Pedro Sánchez y "conseguir un gobierno que le venga bien a Cantabria y España".

Zuloaga ha afirmado sobre el acuerdo firmado en Madrid por el PSOE y Mazón, que es "bueno poner negro sobre blanco los compromisos que Pedro Sánchez ya había asumido en sus 10 meses de gobierno, que se ven ahora refrendados y permiten que Pedro Sánchez sea investido con el apoyo del diputado del PRC.

A la vez, ha destacado que las bases del PSOE han hecho un "ejercicio de máxima responsablidad" al apoyar el pacto "en más de un 83%", y ha enumerado algunos compromisos vinculados a las áreas que asumirá el PSOE. Entre ellos ha destacado la creación de empleo de calidad; que Valdecilla sea "imagen y proyección de la mejor Cantabria a nivel nacional e internacional"; la aprobación de las leyes LGTBI y de Memoria Histórica, y el desarrollo de la Ley de Igualdad.

Zuloaga, que será vicepresidente y portavoz del Gobierno, ha confirmado que asumirá la cartera de Universidades, Cultura y Deporte. Preguntado sobre las personas que dirigirán las otras tres consejerías socialistas (Economía y Hacienda; Sanidad; e Igualdad, Empleo y Políticas Sociales), se ha limitado a indicar que la dirección del PSOE "buscará a los mejores".