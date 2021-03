El portavoz de Santander reconoce que la ciudad sigue muy sucia y no descarta sancionar más a la adjudicataria

La federación de asociaciones de vecinos, FECAV, ha vuelto a denunciar el estado lamentable de suciedad que tienen las calles de Santander. Piden al ayuntamiento que busque una rápida solución que pasaría por la búsqueda de otra empresa que complemente la limpieza que realiza ASCAN, actual adjudicataria del contrato, la cual solamente estaría limpiando las calles una o dos veces a la semana.

Ciuadanos, uno de los socios del equipo de gobierno municipal, comparte la opinión de los vecinos y reconoce que se siguen incumpliendo las condiciones de limpieza del contrato. Sin embargo explica que la solución propuesta por la FECAV es juridicamente muy complicada, porque esos servicios deben someterse a un procedimiento de contratación.

El Portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santander, Javier Ceruti, insiste en que ya se ha iniciado la resolución del contrato, pero reconoce que los plazos administrativos y legales son muy lentos y esto hace que la solución no vaya a ser inmediata.

Más sanciones

Ciudadanos seguirá exigiendo a su socio de gobierno, al Partido Popular, que tome medidas para evitar la falta de limpieza porque está situación no se puede permitir.

"No puede ser que se acepte sin más el incumplimiento. Todos vemos como están las calles. Esto parece el reino de los perros con las calles sucias, de los grandes volúmenes que están abandonados al lado de los contenedores. Hemos hecho todo lo que desde el momento que hemos llegado nos ha sido posible y en eso estamos".

Así se rotundo se mostraba Ceruti quien insistia en que el futuro vigilarán la redacción de nuevos pliegos para que se tenga un nivel de exigencia que imposibilite estos incumplimientos.

Por último Ciudadanos afirma, que aunque no ha habido más expedientes sancionadores a la empresa de limpieza al haberse iniciado la resolución del contrato, no se descarta, porque la situación actual no se puede permitir.