Polémica en marcha: El Igualatorio Cantabria Estela deja el Palacio de los Deportes y jugará en Torrelavega

El CD Estela ha tomado la decisión de que el Igualatorio Cantabria Estela juegue hasta final de esta temporada sus partidos de Leb Plata en Torrelavega. Del Palacio de los Deportes pasa al Vicente Trueba, alternativa que han querido comunicar con esta nota de prensa: "El CD Estela comunica que su equipo de LEB Plata disputará el resto de partidos de esta temporada en el Pabellón Vicente Trueba de Torrelavega, empezando con la disputa de la jornada 3 de la fase A1 contra el FC Barcelona a las 12 am. Queremos agradecer al IMD y Ayuntamiento de Santander su continua colaboración con nuestro club, y al Ayuntamiento de Torrelavega las facilidades mostradas para acogernos. Aquellos abonados que no puedan adaptarse al cambio de localidad, comunicándose con la dirección de correo electrónico comunicacion@cdestela.com podrán reembolsarse la parte proporcional del coste del abono no utilizado. Próximamente, se publicitará una campaña para nuevos abonados para lo que resta de temporada. Hacemos un llamamiento a la afición de toda Cantabria para asistir y empujar el equipo a conseguir la victoria en cada partido".

Lógicamente, la polémica decisión ha provocado reacciones positivas pero también negativas. La más airada ha sido la del expresidente del club hasta hace 4 meses, Iván Amo. Mediante un comunicado, ha querido expresar su desacuerdo con la medida adoptada: "Tras los últimos acontecimientos propiciados por la Junta Directiva en el Club Deportivo Estela me veo en la obligación de expresar mi absoluta repulsa ante los mismos. El Club Deportivo Estela nació y creció en la ciudad de Santander convirtiéndose en uno de los estandartes deportivos de la ciudad. Han bastado 4 meses desde la salida de mi grupo de trabajo del Club para que, de manera arbitraria e improvisada, abandonen la ciudad que vio nacer a Estela. Del mismo modo que el Lobos Cantabria jamás debió salir de Torrelavega, el CD Estela nunca debería salir de Santander. La búsqueda de nuevos horizontes en el Club no implica necesariamente el desarraigo. La ausencia de iniciativas sólidas, la improvisación de nuevo y la ausencia de gestión sensata de la nueva directiva les lleva a tomar una decisión que atenta contra el socio, el aficionado a Estela y al baloncesto de mi ciudad. Espero que reine la cordura y esta situación sea reconducible".