"Si la población se vacuna al 90% y seguimos con las medidas de protección, tendremos normalidad en primavera"

El Catedrático de Medicina Ángel Luis Martín de Francisco fue este jueves 26 de agosto el protagonista en “Herrera en Cope Cantabria”, al analizar la situación epidemiológica en Cantabria ante el repunte de casos de contagios en la región y el número de fallecimientos que ha aumentado considerablemente en el país en las últimas semanas. Más allá de tranquilizar a la población respecto a la efectividad de las vacunas, el doctor pronostica que, si se alcanza una vacunación global en torno al 90%, volveremos a vivir con relativa “normalidad” en la primavera de 2022 .

Escucha la entrevista completa pinchando debajo de la fotografía .

. ¿Qué está sucediendo con los datos de contagios y fallecimientos? ¿Está perdiendo efectividad la vacuna tras los 6-8 meses?

Es cierto que hay una serie de datos, y es que los niveles de anticuerpos y de protección disminuyen con el tiempo. Además, la variable Delta precisa de niveles más altos de anticuerpos. En realidad las vacunas siguen funcionando muy bien, pero ya sabemos desde hace tiempo que no protegen al 100%. Y hay una población especialmente susceptible que es la anciana, cuya respuesta inmunológica a la vacuna es inferior. Esos fallecimientos no tienen nada que ver con la situación que se vivía cuando no había vacunas; las vacunas protegen muy bien de la infección severa, pero una persona vacunada puede contagiarse de manera poco importante, y también puede infectar. En nosotros está conseguir controlar la infección con las medidas de distancia, mascarillas y demás.

. ¿Será inevitable el tercer pinchazo en toda la población?

En principio los datos que tenemos, con más de 20 registros continuos que se evalúan cada semana, y con lo que sabemos de las publicaciones de esta misma semana es que las vacunas siguen protegiendo muy bien para la enfermedad severa, hospitalizaciones y fallecimientos. No obstante hay un núcleo poblacional, que podríamos decir de mayores de 65 años pero que en realidad se trata de personas que están inmunosuprimidas, y es que más que una tercera vacuna se trataría de haber sido proyectada ya de entrada, como de serie... Tenían que haber entrado ya en los calendarios vacunales porque su respuesta inmunológica es menor. A la larga todos necesitaremos una tercera dosis, eso está claro...

. La sensación que se percibe en la población es que con el número de contagios y de muertes parece que regresamos a la casilla de salida. ¿Es correcta? ¿Cuándo volveremos a la normalidad?

No, no, no... Es una sensación totalmente errónea. La situación está mejorando ostensiblemente, y yo puedo adelantar que si nosotros hacemos las cosas bien, aunque en otoño tengamos alguna reactivación, si la población de Cantabria y de España se vacuna de forma masiva en torno a un 90% o más si se puede, y seguimos con las medidas de protección, en primavera podremos volver a la normalidad. Pero depende de nosotros, y también de convencer a los que no se quieren vacunar; porque si dejamos circular el virus lo que hace es replicarse, el virus se multiplica a sí mismo y en ese proceso hay errores, y es ahí donde aparecen las nuevas variantes que pueden ser resistentes a las vacunas. Si lo conseguimos, a pesar de que el coronavirus es un problema global y mundial, las posibilidades de que tengamos ya una primavera prácticamente normal son altísimas. Estamos mucho mejor, mucho mejor.