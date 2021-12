El sindicato Trabajadores Unidos ha pedido al Gobierno de Cantabria, y en especial al presidente, Miguel Ángel Revilla, a que "rectifique" la decisión de suprimir "a la mitad" de los rastreadores Covid tras finalizar sus contratos ante el aumento de casos que se registra en la comunidad autónoma.

Según TÚ, la Consejería de Sanidad tomó esa decisión el pasado mes de octubre, cuando los datos de incidencia eran "bajos e invitaban al optimismo", pero en la actualidad este servicio, que cuenta con 84 trabajadores, que descenderían a 42 si finalmente este martes no se renueva al "50 por ciento" de la plantilla, es "imprescindible" porque la pandemia "está fuera de control".

En este sentido, el sindicato considera que la medida planteada por el Ejecutivo regional "no tiene sentido ni sanitario, ni científico, ni económico", y no solo pide que se mantenga toda la plantilla, sino que se tiene que se incremente, porque "no hay suficientes" trabajadores, y los que están, "no dan a basto".