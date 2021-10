Pilar Martínez: "Las Comunidades ganarán el recurso del lobo ante la AN"

Las comunidades autónomas, entre ellas Cantabria, que han presentado recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra la inclusión del lobo en el LESPRE tienen muchas posibilidades de ganar este recurso. Lo dice la abogada Pilar Martínez, una de las mayores expertas en derecho medioambiental en España. "Ganarán si no interviene la política, que sería lo deseable, y la Justicia actúa con una venda en los ojos", asegura. Desde su despacho en Madrid, ha llevado numerosos casos parecidos en los que la invasión de competencias, entre otros motivos, ha inducido a recursos contra el Gobierno Central.

En esta ocasión, según Pilar Martínez, son tres los argumentos jurídicos que incumple la nueva Ley y que podrían llevar a su nulidad. El primero de ellos, que no ha tenido en cuanta para su elaboración a los colectivos afectados. En segundo lugar, que la nueva Ley no incluye una memoria económica o una partida presupuestaria para hacer frente a los gastos que supondrá la protección del lobo y las pérdidas en la ganadería que esta protección podría generar. Y en tercer lugar, la Ley no se apoyo en ningún estudio científico para poder aprobar este tipo de normas de carácter medioambiental.

Tres argumentos que tienen amparo en la actual normativa europea, lo que supone en definitiva, ir contra el marco jurídico de la Unión. Aspecto este al que se agarran las comunidades autónomas que han presentado el recurso.

Para esta abogada especializada en derecho medioambiental, la actual Ley supone además una invasión de competencias por parte del Gobierno en las Autonomías. Esta invasión genera además una vacío legal, un limbo jurídico, al no saber ahora los afectados a que administración tienen que dirigirse.

Pilar Martínez entiende la suspensión cautelar de la Ley solicitada por las autonomías hasta que haya sentencia firma por lo que cada territorio se regirá por las normas que tenía aprobadas y en vigor hasta el pasado 20 de septiembre, fecha en la que se aprobó la polémica Orden TED/2021.