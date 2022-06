No te pierdas esta noche, El Partidazo de Cope, desde el Juan Sebastián Elcano , con Juanma Castaño

Hablamos en Cope Cantabria con Antoñito Ruiz y Juanma Castaño que ha querido en primer lugar pedir perdón a los oyentes de Cantabria , por no poder realizar el programa con público en directo , pero también ha aprovechado la ocasión para adquirir el compromiso de organizar una visita a la tierruca, cuanto antes, y poder celebrar el ascenso del Racing a segunda, abierta a todos los oyentes que quieran asistir

"Me da mucha pena no poder atender a la cantidad de oyentes que os están llamando y mostrando interés por estar en el programa de hoy, pero ha surgido así , al realizarlo en el interior del barco, el aforo es limitadísimo, no hay posibilidad de meter al público dentro, ni siquiera a todos los tripulantes de Juan Sebastián El Cano van a poder estar presenciando el programa en directo, por cuestión de espacio.." .

De los 256 marineros a bordo del buque solo 10 van a poder estar en el programa

Antonio Ruiz llegaba esta mañana al Puerto de Santander, como tripulante, desde Guetaria y nos ha contado la experiencia de la travesía con mareo incluido. El artífice de que hoy el partidazo se emita desde Santander, y para toda España, ha querido agradecer al comandante Manuel García Ruiz y a la tripulación además del trato recibido, la experiencia maravillosa , única y fantástica que ha vivido estas horas ." Pocos civiles tienen acceso a este tipo de vivencia , embarcarte con una tripulación tan singular , del buque emblemático, embajada flotante de España en todo el mundo"

Hemos celebrado en Cope Cantabria, la llegada del Buque Escuela de la Armada, al puerto de Santander, en donde permanecerá atracado durante cuatro días El Buque Escuela de la Armada atracará hoy junto al Centro Botín y estará hasta el jueves abierto al público, que tendrá que descargar las entradas gratuitas a través de internet para poder visitarlo.

Gema Igual alcaldesa de Santander y Francisco Martín pte de la Autoridad Portuaria nos han contado lo que representa tener estos días en la capital de Cantabria este crucero que conmemora el V centenario de la primera Circunavegación , capitaneada por Juan Sebastián de Elcano . Además la alcaldesa de Santander ha destacado y puesto en valor la figura poco conocida del joven cántabro Juan de Santander que se embarcó en la aventura.

La tripulación se mostraba agradecida y emocionada por el recibimiento en su llegada al primer puerto español, al de Santander.

Puedes escuchar aquí de nuevo a los protagonistas del día en Cope Cantabria