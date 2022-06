Piden trece y siete años para dos hombres por violar a una menor de 16 años

La Audiencia de Cantabria juzga la próxima semana a dos hombres acusados de violar, junto a un tercero no identificado, a una menor de 16 años en las fiestas de un pueblo de la región en 2015 y para los que la Fiscalía pide trece y siete años de prisión.



Según el escrito del ministerio fiscal, los acusados “actuando de mutuo acuerdo, abordaron a la joven", que se encontraba en ese momento sola, en un prado detrás de los autos de choque.



De acuerdo al relato de la Fiscalía, uno de los acusados y la persona no identificada la sujetaron y la inmovilizaron boca abajo y el otro acusado "actuando con claro ánimo libidinoso, tras bajarle los leggings, la penetró analmente".



Tras estos hechos, la joven sufrió un cuadro compatible con un trastorno por estrés postraumático, que precisó control y seguimiento psicológico.



El escrito de la acusación particular añade que un preso que había compartido celda en 2020 con el segundo de los acusados comunicó lo relatado por este sobre una agresión sexual que él y su amigo habían cometido.



Los dos acusados fueron reconocidos fotográficamente por la víctima y desde principios de 2021 se encuentran en prisión provisional.



El ministerio fiscal les considera autores de un delito de agresión sexual con acceso carnal y en el caso del acusado que realizó la penetración, se le considera autor del delito en su modalidad agravada por la intervención de tres personas.



La pena solicitada para este acusado asciende a trece años de prisión, una medida de seguridad de libertad vigilada tras la finalización de la pena privativa de libertad y la prohibición de acercamiento o comunicación con la joven durante diez años.



Al segundo acusado, se le imputa el delito como cooperador necesario, por lo que la Fiscalía pide siete años de cárcel, libertad vigilada y prohibición de acercarse o comunicar con la chica durante ocho años.



También solicita el ministerio fiscal para ambos la obligación de que se sometan a un programa de educación sexual, y el pago conjunto de una indemnización para la joven de 10.000 euros por el trastorno de estrés postraumático y los perjuicios morales causados.



Por su parte, la acusación particular califica los hechos como agresión sexual con la concurrencia de la agravante de género, y solicita para el acusado de penetrar a la joven una pena de catorce años de prisión, prohibición de acercarse a la chica y comunicar con ella durante dieciséis años, una medida de libertad vigilada de diez años y la inhabilitación para profesión u oficio que conlleve contacto con menores de edad durante diecisiete años.



En el caso del segundo de los acusados, la petición de condena es de diez años de prisión, con alejamiento y prohibición de comunicarse con la joven durante doce años, libertad vigilada durante ocho e inhabilitación para trabajar con menores durante trece años.



En concepto de responsabilidad civil, la indemnización que solicita la acusación particular para ambos es de 13.700 euros por el daño moral padecido por la joven.



La vista comenzará el próximo martes y se espera que continúe el miércoles.