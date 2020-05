¿Cómo perder peso después de dos meses de confinamiento?

Según los médicos, durante esta cuarentena del coronavirus, casi todos los españoles hemos cogido de media entre 3 y 5 kilos. Y es que en estos días de confinamiento la ansiedad y la incertidumbre nos han hecho descuidar la dieta y eso sumado al sedentarimo durante tanto tiempo nos ha llevado directamente al aumento de peso

Ahora en pleno desconfinamiento nos ponemos manos a la obra para adelgazar. Según datos que manejan los expertos nutricionistas de www.nutritienda.com, un 65% de los españoles se van a poner a dieta ahora que llega el verano, con un objetivo claro, quitarse esos kilos de más. Pero la pregunta que se hacen los expertos es ¿ Vale todo para tratar de estar en forma?

La respuesta es clara “No”. Muchos de nosotros acudiremos a las conocidas como "dietas milagro", que pueden ser muy diferentes entre sí, pero todas se caracterizan por ser muy bajas en calorías, desequilibradas, y, sobretodo, peligrosas para la salud. Además una vez que termina el régimen, no se aprende a cómo comer correctamente, por lo que normalmente se recupera el peso provocando el conocido efecto "rebote" o "yo-yo".

¿Cuáles son las dietas milagro más frecuentes?

Dietas muy bajas en calorías

Se caracterizan por dietas de 500 kcal o menos, repartidas en momentos puntuales del día o incluso en las que se come durante cinco días todo lo que se quiere y en los otros dos solo 500 kcal cada día. Se suelen anunciar como dietas de “choque” y sus efectos son altamente nocivos para la salud si se mantienen en un largo periodo de tiempo.

Dieta de un solo alimento

Están basadas en el consumo de un determinado tipo de alimento, generalmente frutas o verduras y tampoco alcanzan las 500 kcal. Conocidas por todos son la dieta de la alcachofa, del pollo o la manzana. Pueden provocar problemas intestinales, anemia, ansiedad, irritabilidad y deficiencias nutricionales sobretodo en micro y macronutrientes.

Dietas hipocalóricas

También conocidas como dietas de un solo grupo nutricional o dietas excluyentes, son desequilibradas en algún tipo de nutriente, ya sean proteínas, carbohidratos o grasas, la más habitual es la de comer cada día un 75% de grasas, un 20% de proteínas y un 5% de carbohidratos. Oscilan entre las 1.000 y 1.200 kcal y suelen aumentar el colesterol malo, causar un déficit de calcio e incluso provocar ciertas enfermedades renales y cardiovasculares.

Dietas excluyentes

En ellas se excluye un alimento en concreto, como pueden ser los hidratos de carbono, englobando a los alimentos en “buenos” y “malos” sin tener en cuenta que los buenos hidratos de carbono, por ejemplo, no son perjudiciales.

Sin embargo los expertos lo tienen claro y estos tipos de dieta no son nada buenas para nuestra salud. Por eso abogan por una solución mucho más sencilla !Llevar una dieta equiibrada¡

Si uno quiere recuperar la figura perdida por los excesos del confinamiento, hay que seguir ciertas pautas. Nutritienda.com da unos consejos para adelgazar de forma eficaz siempre llevando una dieta equilibrada.

¿ En que consiste?

Los principios básicos de la dieta equilibrada son:

1. Conocer los requerimientos energéticos de cada uno. Una vez calculados (hay infinidad de webs y apps con herramientas para ello), hay que calcular el reparto de macronutrientes.

2. Hay que basar el 80% de las comidas en alimentación saludable y guardar el margen del 20% para permitirse una dieta que no sea extremadamente restrictiva..

3. Para no fracasar en el intento hay que mentalizarse que para perder peso no se puede sobrepasar ese 20%. La dieta debe ser equilibrada y con alta calidad nutricional.

Una vez hecho esto, los expertos nutricionistas de Nutritienda.com recomiendan seguir estas diez pautas para completar la dieta equilibrada y que sea eficaz:

1. Olvidarse de la báscula

No hay que obsesionarse, es mejor pesarse una vez cada dos semanas y procurar que siempre sea a la misma hora, con la misma ropa o sin ella, y en la misma báscula ya que el peso puede variar. No obstante, el peso no es el mejor indicador de salud ya que un mismo peso puede mostrar cuerpos muy diferentes: uno sano y definido frente a uno aparentemente más delgado pero con una mala nutrición y con un mayor porcentaje de grasa corporal. Por lo que ¡el número que marque la báscula no lo es todo!.

2. Fijarse unas metas

Es fundamental proponerse unos objetivos reales y luchar por alcanzarlos, siempre es más fácil conseguir algo si uno se fija metas. Hay que confiar en uno mismo y así se alcanzarán.

3. Prepararse uno mismo la comida

Si se prepara uno mismo la comida se puede controlar las cantidades que se comen y la forma de preparación, siempre es mucho más saludable la comida casera que la elaborada industrialmente o en algunos restaurantes.

4. Aliarse a los alimentos saciantes

Aliarse a los alimentos saciantes ayudará a mantener los niveles de glucosa en sangre y así controlar los impulsos de ¡vaciar la nevera!. Si uno se hace amigo de los alimentos de digestión lenta como los cereales integrales, frutos secos, fruta con piel, salvado de avena, clara de huevo, semillas de lino, legumbres... y aumenta el consumo de grasas saludables no solo se mejorará el perfil de triglicéridos en sangre, regulará el colesterol y aumentará el efecto cardioprotector, sino que también acelerará la combustión de grasas al disminuir su acumulación y estimular la saciedad.

5. Fuera salsas

Las salsas industriales están llenas de grasas y harán desaparecer los beneficios alcanzados. Se pueden elaborar salsas caseras con muchas menos calorías que las industriales.

6. Hidratarse adecuadamente

Beber líquidos es fundamental para cualquier dieta, aunque no se sienta la necesidad de beber hay que intentar ingerir varios vasos de agua al día para depurar el cuerpo e hidratarse adecuadamente. La cantidad media necesaria para un adulto es de dos litros pero hay que escuchar las necesidades de nuestro propio cuerpo y darle el agua que necesita.

7. Tener siempre a mano algo sano para picar

Es importante tener siempre a mano algo sano para picar, fruta, frutos secos, crudités de verduras... para no recurrir a comida basura y “atacar el gusanillo”.

8. No saltarse ninguna comida

Es un mito eso de “si se salta una comida se adelgaza”, lo único que se consigue es comer más en la comida siguiente, ya que uno llega con más hambre y no es bueno para la dieta. Hay que intentar hacer al menos cuatro comidas al día, es bueno variar las cantidades y las calorías para que así el organismo rompa su rutina, nivele la ansiedad y se active el metabolismo de las grasas.

9. Stop a los refrescos y a la bollería

Hay que sustituir los refrescos azucarados y la bollería industrial por bebidas sin azúcar, infusiones, batidos de frutas, macedonias naturales. Hay muchas alternativas, y también hay que intentar evitar las bebidas con gas. Y, por supuesto, moderar el consumo de alcohol.

10. Levantarse y moverse

Ninguna de las pautas mencionadas anteriormente tendrán sentido y serán eficaces si uno no se mueve, y más ahora que por fin ya podemos hacer algo de ejercicio en la calle cada día. Si se quiere perder peso hay que mantenerse en movimiento, el entrenamiento ayuda a la combustión de las grasas, y hace que la dieta sea más eficaz. Actualmente es todavía complicado acudir a gimnasios como hacíamos antes de la pandemia, pero, hay muchas formas de moverse aunque no se tenga tiempo: evitar los ascensores y utilizar las escaleras, dar un pequeño paseo todos los días, hacer ejercicios de cinco minutos o caminar algo cada media hora en casa.

Los expertos aseguran que seguir estas pautas nos llevará a conseguir nuestro objetivo de perder peso. Y es que las dietas milagro o estrictas lo único que hacen es generar estrés y por tanto a la larga no son la solución.