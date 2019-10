Pepe Guerrero: " Joaquín Gómez no es la persona adecuada para presidir el Parlamento de Cantabria"

El socialista Pepe Guerrero ha asegurado en Cope que Joaquín Gómez " no es la persona adecuada para presidir el Parlamento de Cantabria" . Guerrero ha hecho esta afirmación en el programa El Avispero después de que la diputada del PP Isabel Urrutia haya censurado sus formas con la oposición en el comienzo del curso político. " En todas las facetas de la vida hay que saber estar y ser y cuando no se sabe ni ser ni estar tienes un problema", ha asegurado Guerrero sobre el actual Presidente del Parlamento. " En mi opinión no es la persona adecuada para desempeñar ese cargo, ha finalizado.

Precisamente en la en la última legislatura Guerrero ocupó el cargo de jefe de gabinete de la ex Presidenta del hemiciclo Dolores Gorostiaga de la que Isabel Urrutia ha destacado el talante que tenía para tratar por igual a todos los grupos políticos.

actitudes sectarias

La diputada del Partido Popular ha acusado a Gómez de perder permanentemente las formas con los diputados de la oposición y comportarse de manera sectaria en el reparto de los tiempos de intervención. " Cuando te eligen para representar a los ciudadanos y presidir el Parlamento tienes que mantener el respeto a todos los diputados. Uno no puede ser autoritario e imponer las cosas. Si cada vez que te piden la palabra abroncas a los diputados o intervienes con malas formas y con contestaciones a destiempo es una cosa grave".

En su opinión su actuación " está fuera de lugar en muchas ocasiones" y vaticina una legislatura complicada si no corrige esos comportamientos. Lo que está pasando en este inicio de curso político " es grave y me preocupa" ha concluido.