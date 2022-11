"Si me pasara algo no quiero lloros ni plaquitas en una plaza"

“Yo, si a mí el día de mañana me pasa algo, no quiero actos, no quiero lloros, no quiero plaquitas con mi nombre” La vida de Andrés cambió el pasado 5 de mayo cuando fue agredido brutalmente por un paciente al que recriminó haber insultado a un celador en el centro de salud de Los Castros, en Santander.

Desde entonces vive medicado y con miedo. Un miedo que se ha acrecentado estos días después de un acto vandálico ocurrido en su garaje contra dos vehículos de su propiedad. “Yo no acuso a nadie, pero que casualidad que el día que la Audiencia Provincial ratifica la libertad provisional de mi agresor, ocurre esto” ha contado en COPE el médico agredido.

Andrés confía en el trabajo de la policía para identificar y detener al autor de este acto vandálico. Él mismo facilitó información sobre “coches y movimientos extraños” que veía cerca de su casa.”Que la policía haga su trabajo, pero es mucha casualidad que hayan entrado en mi garaje sin forzar nada y que solo hayan atacado los dos vehículos de mi propiedad a pesar de que uno de ellos solo lo utilizo en contadas ocasiones”.

Este joven médico de familia, que perdió casi por completo la visión de un ojo tras la agresión de mayo, no entiende que los jueces dejaran en su momento libre a su agresor. “La ley tiene a veces muchas interpretaciones y estoy seguro de que si el agredido hubiera sido una de sus señorías, no hubieran tomado la misma decisión” asegura. Andrés sabe que la justicia es lenta, pero añade que su vida es efímera.

En estos momentos Andrés no ve el futuro con mucho optimismo. Físicamente, sigue sufriendo las consecuencias de aquella agresión del 5 de mayo y psicológicamente, la libertad provisional de la que disfruta su presunto agresor y episodios como el vivido con el ataque a sus vehículos que ha implicado algún tipo de seguimiento, no le dejan salir del pozo en el que se encuentra.