Partidazo ASOBAL para Liberbank Cantabria Sinfín, contra Granollers y televisado por GOL

Complicado desplazamiento el que afronta este viernes el Liberbank Cantabria Sinfín, jornada en la que deberán visitar, a partir de las 19:00 horas, al siempre correoso Fraikin BM. Granollers. Con las cámaras de GOL de por medio emitiendo en directo el choque, la escuadra santanderina buscará rascar puntos en una cancha aún por conquistar. La hinchada cántabra podrá seguir en la distancia el enfrentamiento, algo a lo que no está demasiado acostumbrada y por ello es motivo de celebración, puesto que los suyos serán protagonistas de la emisión en abierto del Mejor Partido de la Jornada 18 escogido por GOL y que también podrá seguirse por LaLigaSportsTV.

El conjunto santanderino partió a primera hora de la mañana del viernes hacia la localidad barcelonesa, en busca de su segunda victoria consecutiva. El triunfo del pasado fin de semana contra Recoletas At. Valladolid no solo sirvió para cortar la racha negativa en el campeonato doméstico, sino que también ha insuflado confianza en los pupilos de Rodrigo Reñones, conscientes de que no hay empresa imposible en esta liga tan ajustada, tanto en los puestos cabeceros como en los que pelean por evitar las posiciones de descenso.

Las ausencias de Postigo, por motivos laborales, y de Berto Pla, recién operado, tampoco facilitarán la tarea a los del Liberbank Cantabria Sinfín. En su lugar recuperarán en el extremo izquierdo a Carlos Lastra y sumarán de nuevo a los canteranos Ángel Basualdo, Leo Alonso y Aarón Pardo. Será una ardua misión ante un Fraikin BM. Granollers que se hace fuerte en casa, donde no ha cedido ni un solo punto en los últimos 6 encuentros.

El histórico de enfrentamientos en suelo catalán tampoco le es favorable a los cántabros, ya que en sus 3 visitas acumula 3 derrotas en territorio de los de Antonio Rama. Parte de culpa de ese buen hacer de los catalanes la tiene el internacional Hispano y máximo artillero de la Liga Sacyr ASOBAL, Adrià Figueras. Con sus 133 dianas se coloca en lo más alto de la tabla de goleadores y se ha convertido en la referencia indiscutible dentro del ataque del Fraikin BM. Granollers.