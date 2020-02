Paralizadas las obras del puerto deportivo de San Vicente

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha ordenado la paralización cautelar de las obras del puerto deportivo de San Vicente de la Barquera por posible afectación a valores medioambientales protegidos y riesgo de daño en la zona donde se construye este proyecto. Así lo señala la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC en un auto en el que acuerda suspender de forma temporal la ejecución de esta actuación, promovida por el Gobierno de Cantabria, tras la denuncia de Ecologistas en Acción, uno de los colectivos que integran la Plataforma contra el Superpuerto.

La resolución se ha adoptado con el voto particular de una magistrada, Esther Castanedo García, de los tres que componen la sala, y que considera que sería preciso fijar una caución o garantía a la que condicionar la efectividad de la medida cautelar, bien fijando unas bases para su determinación -dando incluso traslado a las partes para alegaciones- bien fijándolas directamente a tanto alzado.

El TSJC ha acordado la suspensión cautelar del puerto barquereño atendiendo a una petición de la agrupación ecologista, ante la posibilidad de que el daño que produzcan las obras sea irreparable cuando finalice la denuncia contra el proyecto, por lo que se dictamina su paralización temporal para evitar esos perjuicios.

Y es que la infraestructura se construye sobre el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) 'Rías Occidentales y Dunas de Oyambre', área que también fue declarado Zona de Especial Conservación, además de sobre terrenos integrados en el Plan de Ordenación del Parque Natural de Oyambre.

Así, aunque el Ejecutivo regional consideró en la Declaración de Impacto Ambiental que no se producían afecciones, el TSJC precisa que esto no supone "sin más" la viabilidad ambiental del proyecto.

"El que la Declaración de Impacto Ambiental no se oponga a la realización del proyecto y el informe sobredicho sea favorable, no significa que debamos, sin más, concluir que no concurre el presupuesto de la medida cautelar pretendida por la actora", señala la sala en el auto.

Por su parte, la Plataforma señala en un comunicado que este hecho, "reiterado hasta la saciedad a las autoridades, es clave", dado que, a su juicio, "el Gobierno no está haciendo su labor de forma adecuada y con garantías plenas". "Ni siquiera desde un punto de vista racional se sustenta la construcción de este superpuerto, de casi 300 amarres y la inversión de 6 millones de euros", denuncia la agrupación que, como alternativa, plantea la ampliación hasta 80 amarres y qué parte del presupuesto se dedicará a desarrollar un pequeño polígono de servicios para las actividades locales de los barquereños.